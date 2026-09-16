Fran Rivera supera su alergia a la prensa rosa con una entrevista en ¡Hola!

¡Hola! aprovecha un publirreportaje con la inauguración de un nuevo hotel en Sevilla y los famosos pagados para promocionarlo para entrevistar a Francisco Rivera y a Lourdes Montes. Los dos aparecen en un recuadro inferior en la portada de la revista, a pesar de que el torero insiste en que sufre alergia crónica a la prensa del corazón.

Quizá se sorprenda al verse esta mañana en primera plana, aunque seguramente sabía a lo que iba. Rodeado de bellezas como Helen Lindes o Remedios Cervantes, y muy cariñoso con Vickyfede, amiga de su hija Tana, el mayor de los Rivera posa en el reportaje y habla, de nuevo, de la polémica que rodea a su familia desde el principio de los tiempos.

Ahora ha salido a la luz que está enfadado —también— con su hermano Cayetano y Francisco Rivera contesta su mantra habitual: "Yo no he hablado de él (…). Me cuido mucho de hablar de mis hermanos; alguna vez se me ha escapado, pero me cuido mucho". Pero quizá lo que más escueza a Cayetano es saber que Tana, su sobrina, se ha encargado este año de ayudar a su padre en la organización de la corrida Goyesca de Ronda. Algo que a él no le dejan hacer: "Este año me ha ayudado a organizar parte de la Goyesca y lo ha hecho muchísimo mejor que yo". "Y ya me ha dicho 'pa' el año que viene tú de esto no te ocupas'".

La nariz de Lucas, al descubierto en Semana

La nariz de Lucas, esa incógnita que vemos pixelada en la portada de Semana, cobra forma en las páginas interiores de la revista, que publica una docena de fotografías del antes, el durante y después de la intervención, realizada hace menos de un mes en Turquía por un otorrinolaringólogo experto en casos imposibles. Dice la revista que el cantante se está tomando muy en serio el postoperatorio, para evitar que la reconstrucción nasal esta vez salga adelante. De ahí que acuda a las revisiones pertinentes y que no se quite los tapones que le han puesto para evitar el desplome.

Mientras tanto, sigue su pelea mediática con Andy, con el que formó pareja musical durante 22 años.

Anabel Pantoja estrena vida y casa en Sevilla

Semana ha retratado a Anabel Pantoja saliendo de la casa a la que se ha mudado a vivir en Sevilla. En las fotos vemos a la influencer saliendo de su nuevo hogar acompañada por su pareja, David Rodríguez, y sus suegros, que se derriten con su nieta, la pequeña Alma.

Cuenta la revista que Anabel Pantoja ha alquilado un piso de noventa metros cuadrados con dos habitaciones y dos baños ubicado en un edificio residencial que cuenta con solárium y piscina. Lo mejor es su ubicación, ya que está cerca de sus familias respectivas, así que pueden estar juntos "aunque no revueltos", recuerda la publicación.

Omar Montes, en el Juzgado de Familia, esta vez por la manutención de su hijo mayor

Semana publica en exclusiva dos fotografías en las que vemos, por un lado a Omar Montes, y por otro a la madre de su primer hijo, Nuria Hidalgo, con el chaval. El primogénito del cantante tiene ya 14 años y pensábamos que mantenía una buena relación con su padre. Sin embargo, el reportaje demuestra que hay fricción entre todos ellos, y por motivos económicos.

Según la revista, Omar Montes tuvo que acudir al Juzgado de Familia de Madrid porque su expareja ha pedido una revisión de la manutención del niño, ya que considera que existe un "ajuste descomunal" entre los ingresos del cantante y lo que abona para el sustento de su hijo. El chico recibe 450 euros mensuales y ha declarado ingresos cercanos a los dos millones de euros en la última declaración de la renta. Además, exhibe sin pudor el lujo que le rodea, aunque esto no tiene por qué considerarlo el juez.

La justicia citó a los dos para que realizaran sus alegaciones, después de que Nuria Hidalgo intentara por la vía extrajudicial aumentar la cantidad. Ante la negativa por parte del artista, y con la Fiscalía a su favor, ha acudido a los tribunales. El Ministerio Público pide que la cifra suba hasta los 2.000 euros mensuales. Ahora hay que esperar a que el juez decida. Casualmente una cifra parecida es la que Omar Montes habría ofrecido a Rocío Martín Muñoz, la (supuesta) madre de su hijo pequeño, nacido hace apenas unos días.

CÓCTEL DE NOTICIAS

Noruega ha despedido al rey Harald y todas las revistas dedican páginas al funeral de Estado celebrado en Oslo con la presencia de los miembros de prácticamente todas las casas reales del mundo. Entre ellas la nuestra.

El Rey y sus hijas, fans de la Fórmula 1. Felipe VI acudió con la princesa Leonor y la infanta Sofía a apoyar el Madring el pasado domingo. ¡Hola! ha elegido una de las fotos de la jornada para ilustrar su portada. En el interior, un amplio reportaje con todos los rostros conocidos que se congregaron en el circuito y que son la mejor alfombra roja que hemos visto en meses.

Alexandra de Hannover se casa. Ha pasado bastante inadvertida la noticia de que la hija pequeña de Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover ha anunciado su compromiso con Ben-Sylvester Strautmann en las redes sociales. ¡Hola!, ávida de cualquier casorio royal, lo relata.

Amaia Montero narra su infierno. La cantante se ha desquitado con su amigo periodista Jomari Goyso en el programa Despierta América y ha confesado que estuvo al borde del suicidio. Diez Minutos le dedica su portada.

El fenómeno Shakira ya está en España. La cantante ha desatado la locura en su regreso a España, el país de sus alegrías y de buena parte de sus penas. Lecturas ha estado rápida publicando en portada su desembarco en el aeropuerto de Madrid.