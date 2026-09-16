Kim Kardashian recibe un euro como indemnización del robo millonario en París de hace 10 años

Un tribunal de París ha fijado una indemnización de un solo euro para la empresaria Kim Kardashian tras el violento atraco a mano armada que sufrió en la capital francesa en octubre de 2016.

Esta cifra, lejos de responder a un criterio económico, corresponde a la cantidad exacta que solicitó la propia afectada. Kardashian justificó su decisión alegando que no buscaba enriquecerse ni revivir el trauma de aquella noche, sino exigir responsabilidad legal a los culpables y obtener el reconocimiento de la Justicia tras haber perdonado lo sucedido.

El asalto ocurrió en el lujoso hotel Le Pourtalès durante la Semana de la Moda de París, cuando una banda de asaltantes maniató y amordazó a la celebridad estadounidense para robarle joyas valoradas en 10 millones de euros, entre ellas un anillo de diamantes de casi 3,5 millones regalado por su entonces marido, Kanye West.

El caso cobró gran repercusión mediática al descubrirse que los autores del atraco eran un grupo de veteranos delincuentes bautizados por la prensa francesa como "los abuelos atracadores", cuyas edades oscilaban entre los 60 y 70 años.

Mientras que Kardashian y su estilista Simone Harouche optaron por solicitar esa única compensación simbólica de un euro, la resolución judicial sí fijó indemnizaciones económicas considerables para otros afectados. Es el caso de un exrecepcionista del establecimiento, que percibirá más de 109.000 euros tras quedar traumatizado por el secuestro, mientras que el propio hotel recibirá 50.000 euros.

Respecto a los criminales, ocho de los diez juzgados fueron declarados culpables, aunque ninguno regresó a prisión al computarse el tiempo transcurrido en detención preventiva.

La notificación del fallo ha coincidido curiosamente con una nueva visita de la empresaria a la capital francesa, casi diez años después de los hechos. Kardashian se encuentra estos días en París acompañada por el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, dando carpetazo definitivo a uno de los episodios más aterradores de su vida.