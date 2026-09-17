Belén Esteban estalla contra Jesulín: "Nunca ha tenido cojones para salir y hablar"

Belén Esteban acudió a los Premios Chicote donde afirmó que nunca se ha metido con Julia Janeiro ni quiere una guerra con ella. "No quiero una guerra con Julia, que tiene 23 años. Con quien tengo la guerra y la voy a seguir teniendo es con su padre. Si ella sufre con sus padres, yo sufro por mi hija. Habría que buscar en el diccionario la palabra ausencia. Toda España lo ha visto. No voy a entrar en más. Yo estoy muy contenta de que a ella le vaya bien, de verdad. No voy a hablar mal de Julia".

Asimismo, Belén recuerda que "Yo me he peleado con su mujer y ahora está peleándose supuestamente la hija conmigo, pero no voy a entrar en ninguna guerra. No está mandada por el padre. Jesús habla en el Hola. Parece que solo ha hablado Belén Esteban. Hay quien habla por detrás. Yo hablo por delante". Respecto a si Julia es enchufada, ella habla de su hija: "Me alegro de que trabaje. Desde luego la que no es una enchufada es mi hija que está en EEUU buscándose la vida sin decir que es hija de quien es".

Habla de Jesulín de Ubrique: "El que siempre está escondido se llama Jesús Janeiro Bazán. Nunca ha tenido cojones para salir y hablar". Belén dijo que no tiene oferta de TV y que no la han llamado: "A mí, ahora mismo, la televisión no me quiere".

Juls Janeiro, que protagoniza su primera gran campaña de publicidad ha vuelto a ofrecer su rueda de prensa diaria en mallas. Ante las cámaras de las agencias a las puertas de su casa ha dicho que "el secreto para quererme tanto es haberlo pasado muy mal". También dijo que la han tirado por tierra muchas veces tanto públicamente como por detrás. "Son temas serios, no hay ninguna exclusiva, si hablase de ello no tengo pensado venderlo ni sacar rentabilidad de ello, pero sí creo que es un tema que en el momento que corresponda tengo que hablar de ello. Pero no voy a vender nada"

La publicación del nuevo libro de Charles Spencer, titulado El canto del cisne: Diana, Mi Hermana, está levantando ampollas en el Reino Unido. Un libro que saldrá el 22 de septiembre, aunque cuatro ejemplares han sido robados del camión que los transportaba y, qué casualidad, los tabloides ingleses han publicado un adelanto.

En el libro, Spencer narra una conversación telefónica que mantuvo con Carlos III al morir Diana en la que le reprochó que sus sobrinos tuvieran que desfilar detrás del féretro de su madre. Tenían 15 y 12 años. Él consideraba que Diana no habría querido que sus hijos fueran expuestos públicamente en un momento de semejante dolor y trasladó su rechazo a responsables de la Casa Real. El entonces príncipe Carlos defendía, por el contrario, que ambos participaran en el cortejo. La respuesta de Carlos III fue contundente: "El mundo acabará olvidando a Diana. Nos olvidaremos de ella lo suficientemente pronto".

La Casa Real ha escrito un comunicado: "Aunque no suelen hablar, han emitido un comunicado en el que anulan al conde. 'Aunque, como cuestión de principio, no hacemos comentarios sobre los libros, Su Majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un familiar puede nublar el juicio, afectar a la capacidad de discernimiento y alterar los recuerdos de maneras que otras personas no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida semejante'".