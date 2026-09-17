Cara a cara definitivo entre Almoguera y Paola Olmedo en los juzgados tras años de tensiones

José María Almoguera y Paola Olmedo han ratificado de forma definitiva su divorcio legal tras personarse a primera hora de este mediodía en los juzgados de la localidad madrileña de Alcobendas. La firma del acuerdo pone fin a un dilatado proceso burocrático que se ha extendido durante más de dos años, desde que la pareja anunciase de manera pública el término de su matrimonio en marzo de 2024.

Aunque la separación práctica se produjo en términos cordiales en favor del menor que tienen en común, la disolución legal del enlace acumuló varios meses de demora debido a discrepancias en las negociaciones y gestiones administrativas entre las partes.

El acto presencial en la sede judicial resuelve las contradicciones públicas surgidas el pasado mes de junio, cuando la empresaria llegó a afirmar ante los medios de comunicación que el trámite ya había concluido, extremo que fue desmentido horas después por el propio hijo de Carmen Borrego en el programa El Tiempo Justo. Durante el proceso, Olmedo llegó a expresar públicamente su malestar por la dilatación de los trámites, mientras que Almoguera enfatizaba la necesidad de cerrar formalmente el expediente para disponer de plena libertad jurídica de cara al futuro. La entrada a las dependencias judiciales se ha producido de manera separada minutos antes de las doce de la mañana, mostrándose ambos serios a su llegada y accediendo con rapidez al edificio para formalizar el documento.

A la salida del recinto judicial, tanto Almoguera como Olmedo han mostrado una actitud notablemente más distendida. El colaborador televisivo ha manifestado ante los medios congregados su satisfacción por la resolución del conflicto, confirmando que el reencuentro en el interior de los juzgados se ha desarrollado bajo criterios de educación y cordialidad mutua. Según ha detallado, el acuerdo suscrito satisface las pretensiones de ambas partes en lo referente a las cláusulas estipuladas y al reparto de bienes, incluyendo la adjudicación definitiva del vehículo familiar que finalmente asumirá el sobrino de Terelu Campos.

Con esta resolución judicial, ambas partes quedan legalmente capacitadas para contraer nuevo matrimonio. A este respecto, el colaborador televisivo ha descartado planes de boda a corto plazo, si bien ha confirmado la consolidación de su relación sentimental con María, alias la Jerezana, a quien conoció a finales de 2024 durante su participación conjunta en el concurso GH Dúo. Ambos progenitores han ratificado que mantendrán la vinculación cordial que exige el bienestar de su hijo Marc, dando por concluido de manera definitiva el vínculo matrimonial que les unía.