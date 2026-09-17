Belén Esteban, en los Premios Chicote 2026: "Yo no quiero una guerra con Julia Janeiro"

Los Premios Chicote son una cita obligada para despedir el verano que este año celebra su 12.ª edición. La presentación corrió a cargo de Eva Jarrín. Los galardones de este año han recaído en Narcís Rebollo, Joaquín Prat, María Zurita y Paz Vega, entre otros. Entre los invitados no podía faltar Belén Esteban, fiel a esta cita por la buena relación que mantiene con los responsables de este emblemático local de Madrid. "Siempre vengo por lo mucho que les quiero. Lo de 'princesa del pueblo' me lo puso la gente; yo no soy ni reina ni nada, porque soy la patrona", aclaró nada más empezar a hablar ante los medios.

Al preguntarle por cómo se le daban los ordenadores a raíz de la reciente campaña de Julia Janeiro, dijo que no se le daba nada bien la tecnología: "A mí me parece muy bien que la gente trabaje, y quiero aclarar una cosa y que se publique: yo nunca me he metido con ella; es más, cuando yo estaba haciendo televisión la defendí siempre. No quiero una guerra con Julia, que tiene 23 años, y yo voy a cumplir 53 en noviembre. Como es sabido, con quien tengo la guerra es con su padre, y la voy a seguir teniendo. Porque si ella sufre por sus padres, yo sufro por mi hija; a lo mejor lo que hay que hacer es buscar en el diccionario lo que significa la palabra 'ausencia', porque creo que toda España lo ha visto. Estoy muy contenta de que a ella le vaya bien, lo digo de verdad. No he visto el vídeo, solo la publicidad. Si dice que no es una enchufada, me parece muy bien que esté trabajando. Lo vuelvo a repetir: lo que sí es cierto es que la que no está enchufada es mi hija, que está trabajando en EEUU, buscándose la vida. Esto no es un zasca, es la pura verdad. También tengo que decir que cuando me rompí la pierna hace cuatro años Julia vino a mi casa y estuvo muy cariñosa conmigo; no entiendo este cambio tan radical. Ella defiende a sus padres y yo a mi hija, y lo haré toda mi vida. Voy a contar otra cosa: el que siempre ha estado escondido se llama Jesús Janeiro Bazán y en la vida ha tenido cojones para salir y hablar, porque yo me he peleado con su mujer, María José Campanario, y ahora está supuestamente la niña peleándose conmigo, y os aseguro que conmigo no va a entrar en ninguna guerra. Jesús solo habla para una revista y muchas veces por detrás, y yo por delante", así de claro lo contó.

A lo largo de sus declaraciones, cuando le preguntaron por su regreso a la televisión, dijo que de momento no había recibido ninguna oferta. "Todo el mundo habla de un contrato que yo no he visto; estoy muy contenta con mis redes, pero no me importaría volver, aunque pienso que la televisión ya no me quiere. Como dijo Julia Janeiro, hay que dar paso a las nuevas generaciones", así se despidió.

Belén Esteban y Carlos Pérez Gimeno

Uno de los premiados fue Joaquín Prat, que dedicó su premio a la ciudad de Ceuta y está encantado de incorporarse de nuevo al trabajo una vez finalizada su baja por paternidad. "No he visto televisión en todo el verano. Claro que cambio pañales y doy biberones. Me he hecho la vasectomía hace un mes y medio, tengo 51 años".

Por su parte, Paz Vega, tras su divorcio, comentó: "Estoy en un momento en el que estoy recolocando todo. Le deseo lo mejor a todo el mundo". Narcís Rebollo llegó con su mujer, Eugenia Martínez de Irujo; al referirse a ella, dijo que era la mujer de su vida. María Zurita, ya de regreso a la rutina.