Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptan a su segundo hijo

La actriz británica Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, han dado la bienvenida a su segundo hijo mediante un proceso de adopción. La noticia, que había circulado como un fuerte rumor durante los últimos días, ha sido confirmada por fuentes cercanas a la pareja a la prestigiosa revista People. Con este nuevo miembro, el joven matrimonio consolida su proyecto familiar en un entorno de máxima discreción, lejos de los focos mediáticos que habitualmente persiguen a las estrellas de Hollywood.

Los seguidores de la intérprete ya habían comenzado a especular sobre esta posibilidad a principios del mes de septiembre. En concreto, el pasado día 7, la protagonista de Stranger Things compartió un revelador vídeo a través de sus redes sociales. En la publicación, se podía ver a la actriz caminando de espaldas mientras sostenía a su hija mayor, al tiempo que su marido llevaba un portabebés sujeto al pecho. Esta imagen desató los comentarios de sus admiradores, quienes intuyeron correctamente que el matrimonio transportaba a un nuevo bebé.

La llegada de este segundo hijo se produce apenas un año después de que la pareja iniciara su camino en la paternidad. Fue en agosto de 2025 cuando Brown anunció a través de su cuenta de Instagram que se había convertido en madre de una niña, también por medio de la adopción. "Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad", escribió la actriz en aquel momento, marcando una clara línea roja sobre la sobreexposición de sus hijos.

Desde entonces, tanto Brown como el hijo del roquero Jon Bon Jovi han protegido celosamente la identidad de su primogénita. La pareja ha tomado la férrea decisión de mantener en absoluto secreto tanto el nombre como la fecha exacta de nacimiento de los menores. De hecho, durante una entrevista concedida a la edición británica de la revista Vogue, la joven estrella aseguró de forma tajante que no revelaría el nombre de su hija hasta que ella misma "estuviera lista para hacerlo", demostrando un profundo respeto por la autonomía y la privacidad de los niños.

La opción de formar una familia a través de este cauce legal no es fruto de la casualidad ni de una decisión impulsiva. La protagonista de Enola Holmes ha sido muy transparente al hablar sobre su profundo deseo de adoptar desde que era una niña. En una reciente aparición en el pódcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, Brown compartió una entrañable anécdota personal al revelar que, durante su infancia, nunca jugaba a estar embarazada. Por el contrario, imaginaba que todas sus muñecas "eran adoptadas", un detalle que refleja cómo esta vocación maternal siempre formó parte de sus "sueños de infancia".

Con este segundo proceso de adopción, la pareja reafirma su compromiso con un modelo de familia basado en la privacidad y la normalidad, alejándose de los patrones tradicionales de la industria del entretenimiento. A pesar de su enorme popularidad mundial, ambos han demostrado una madurez inusual a la hora de gestionar su vida íntima, priorizando el bienestar de sus hijos por encima de la atención pública o las presiones de la prensa especializada.