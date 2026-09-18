Alejandra Rubio reaparece tras su maternidad y responde a las críticas de Belén Esteban

Alejandra Rubio ha retomado su agenda pública tras dar a luz a su segunda hija, Tessa. La reaparición tuvo lugar este jueves durante la presentación de la película A través del espejo en los madrileños Cines Callao. Durante su primer encuentro con los medios de comunicación tras su reciente maternidad, la joven quiso compartir el dulce momento personal que atraviesa, asegurando que toda su familia se encuentra "muy contenta y súper feliz". Respecto a los primeros días en casa, la escritora reconoció que la experiencia previa resulta fundamental: "Ahora es muy pequeñita, con lo cual todavía no da tanta, tanta guerra, pero la experiencia es un grado al final".

Más allá de su vida familiar, la atención de la prensa se centró en la conocida enemistad que mantienen su madre, Terelu Campos, y su antigua compañera de televisión, Belén Esteban. Lejos de esquivar la polémica, Alejandra fue tajante al ser preguntada sobre si este conflicto ha afectado a su amistad con Andrea Janeiro. "Yo nunca he hablado con Andrea de este tema, ni lo voy a hacer", sentenció, dejando claro que las disputas de sus respectivas familias no mermarán su vínculo personal.

En cuanto a los ataques directos que ha recibido por parte de la propia colaboradora, quien recientemente tildó a la familia de "nepobabies", la joven prefirió restar importancia al asunto, aunque no ocultó su descontento. "A mí lo que diga su madre me da exactamente igual. La verdad, me ha criticado muchísimo, creo que ha sido bastante injusta conmigo, pero bueno, en su conciencia queda", explicó ante los micrófonos, añadiendo que prefiere no hacer caso a "tonterías" y que se encuentra enfocada en otras cuestiones vitales.

Durante el evento, Rubio también abordó otras controversias relacionadas con su entorno más cercano. Desmintió rotundamente que su madre hubiera filtrado a la prensa la noticia del nacimiento de su hija, criticando a quienes dan veracidad a esos rumores: "Si nos tenemos que creer todo lo que contáis, a veces vamos muy mal". De igual manera, restó credibilidad a las recientes declaraciones de Meli Camacho sobre Kike Calleja y respaldó a Mar Flores, quien recientemente hizo alusión al vínculo que las une. "No sé exactamente las palabras, pero es la realidad. Al final, los consuegros son consuegros y punto", concluyó.

Finalmente, la joven quiso reivindicar su trayectoria profesional y su incipiente faceta como autora literaria. Frente a los comentarios negativos surgidos a raíz de la publicación de su primer libro, se mostró muy satisfecha con el resultado. "Hay mucha gente de la profesión que dice 'ponte a trabajar, haz algo, haz otra cosa' y cuando lo haces también está mal", lamentó, recordando que ignorará las valoraciones del director Luis Pliego. Por el momento, descarta volver a los platós de Telecinco o participar en formatos de telerrealidad, ya que su prioridad absoluta es el cuidado de sus hijos.