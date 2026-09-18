El desgarrador mensaje de Juls Janeiro: "Con 12 años perdí las ganas de vivir"

Anoche se congregaron en Sevilla 700 personas para rendir homenaje a la revista Escaparate, que celebraba su vigésimo aniversario con su creador, Mario Niebla del Toro. Una cena que reunió a numerosos rostros conocidos como Manuel Filiberto de Saboya o Maximiliano de Habsburgo.

En esa misma cena, Esther Doña comentó en exclusiva en la Crónica Rosa que vuelve a estar soltera, tras dos años largos de relación con Joao, el empresario con quien empezó a salir tras su noviazgo con el juez Santiago Pedraz. La malagueña nos ha confirmado que ha finiquitado la relación. Llevaban ya desde antes del verano intentando arreglar varias crisis, pero finalmente no han podido recomponer la relación.

Sobre la posibilidad de reconciliación con Joao, Esther se muestra escéptica. "Nuestros gustos son muy distintos. Yo soy más casera y él es más festivalero", relata. También comentó que esta ruptura no supone el regreso de Esther a España, ya que su intención es seguir viviendo en Portugal.

Juls Janeiro publica un comunicado en Instagram en el que explica cómo está, cómo ha visto como "tiraban a mis padres por tierra públicamente", e incluso que "con 12 años perdí las ganas de vivir. Y todavía me cuesta escribir esa frase". Nuestros colaboradores, que no dudan que Juls lo haya pasado mal, opinan que ciertos temas, y más cuando están relacionados con la salud mental, no deberían tratarse de esta forma. Hay que hablar de salud mental, pero quizás al ser un tema tan utilizado "como comodín" por muchas famosas, hay que tener cuidado porque tienen seguidores.

El próximo 23 de septiembre se pone a la venta el libro de memorias de Charles Spencer, pero el Daily Mail ha sacado a la luz el primer capítulo en el que Charles cuenta que gente de Palacio se sintió aliviada tras la muerte de la princesa. Carlos de Inglaterra, la noche antes de casarse, le dijo que no estaba enamorado de ella. Además, Diana encontró una pulsera que el por entonces príncipe había regalado a Camila. Incluso que Diana acudió a su padre para decirle que había que parar la boda, pero su padre le dijo que, debido a la magnitud de la misma, no podía pararse.