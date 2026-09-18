Esther Doña rompe con su novio portugués pero se queda a vivir en el país luso

Esther Doña vuelve a estar soltera. Tras dos años largos de relación con Joao, el empresario portugués que la ayudó a recuperar la confianza perdida durante su tempestuoso noviazgo con el juez Santiago Pedraz, la malagueña nos ha confirmado que ha finiquitado la relación.

Ella misma nos lo ha contado durante la cena de los Premios de la revista Escaparate celebrada por Mario Niebla del Toro. Con la Catedral de Sevilla como escenario espectacular, la marquesa viuda de Griñón explica que la relación con su ya ex es excelente, pero que no comparten estilos de vida. Llevaban ya desde antes del verano intentando arreglar varias crisis, pero finalmente no han podido recomponer la relación.

¿Posibilidad de reconciliación? Esther se muestra escéptica. "Nuestros gustos son muy distintos. Yo soy más casera y él es más festivalero", relata. Sabe que hay un cariño profundo e incluso reconoce que Joao insistió hasta el último minuto en acompañarla hasta los Escaparate en Sevilla, pero ella prefirió que no lo hiciera. Doña adora además a los hijos del portugués, dos preadolescentes con los que ha convivido y ha hecho vida familiar mientras ha durado la relación.

No habrá mudanza a España

El fin de este noviazgo que comenzó en la primavera de 2024 no supondrá el regreso de Esther a España. Aunque Doña tiene a su familia en Málaga y una casa en propiedad en Madrid, su intención es seguir viviendo en Portugal, país en el que ha creado una buena red de amigos. Cascais y Estoril son las zonas que frecuenta y que no piensa abandonar.

Y es que Esther Doña lo pasó muy mal en España. La familia de su marido, Carlos Falcó, no llegó a aceptarla nunca y siempre le reprochó que se filtrara un caso de supuesto maltrato doméstico que ella misma desmintió. Después inició una relación con el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que incluso llegó a anuncio de boda en la portada de Hola. La historia de amor revolucionó el panorama rosa —y político-judicial— por lo insólita. Y sobre todo porque cuando se realizó la exclusiva anunciando la boda la relación ya estaba sentenciada. Superar esa ruptura fue difícil para Esther, que dos años después conoció a Joao. Ahora, vuelve a la soltería, que, como ella misma indica, no es sinónimo en absoluto de soledad.