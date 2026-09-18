Gabriela Guillén explica su traslado al hospital y desmiente que el aviso fuera por una carta

Gabriela Guillén ha roto su silencio después del gran susto vivido este pasado jueves en su domicilio de Madrid. Hasta la vivienda se tuvieron que desplazar varios agentes de la Policía y una ambulancia antes de que la empresaria fuera trasladada de urgencia al Hospital Gregorio Marañón. Tras permanecer varias horas en observación, regresó a su casa y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud, aprovechando la ocasión para hacer una firme petición a la prensa.

En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, la madre del último hijo de Bertín Osborne se ha mostrado serena pero firme. "Necesito estar tranquila para recuperarme y por favor, de verdad que os pido, que sé que hacéis vuestro trabajo, pero siempre os atiendo, siempre que puedo, pero esto no tiene más importancia", ha explicado ante las cámaras. La joven ha insistido en que su prioridad absoluta es el reposo, siguiendo estrictamente las pautas que le ha marcado el equipo médico junto con la medicación que le han prescrito.

De esta manera, la empresaria ha querido restar cualquier tipo de dramatismo a lo ocurrido. Las imágenes de su salida del domicilio, en las que aparecía visiblemente aturdida y requiriendo la ayuda de los sanitarios para caminar hasta la ambulancia, hicieron saltar todas las alarmas en las redacciones. En las últimas horas, diversos medios habían especulado con que el origen de su malestar estaba directamente relacionado con la recepción de una carta certificada, cuyo contenido supuestamente la habría desestabilizado.

Sin embargo, ella misma ha negado tajantemente que exista relación alguna entre su estado médico y dicha notificación. "Yo no sé de dónde sacáis eso. Tengo mucha correspondencia todos los días de Amazon, de cartas, pero no sé de dónde sacáis eso. O sea, no os inventéis cosas", ha asegurado visiblemente molesta. Acto seguido, aclaró que el episodio comenzó como un simple susto que alteró profundamente a su madre, quien se encontraba acompañándola en la vivienda en ese preciso instante, motivo por el cual decidieron llamar al 112.

"Creo que es protocolar que venga la Policía y luego venga el Samur a revisar que esté bien. Y ha sido nada más eso", ha añadido para zanjar el tema médico. Por otro lado, al ser preguntada sobre los rumores que apuntan a una persona llamada Maribel y su posible implicación, ha sido cortante: "¿Quién es Maribel? Yo no sé quién es Maribel. Mi hijo no tiene madrina". Finalmente, cuando los reporteros han querido saber si el cantante se había puesto en contacto con ella para interesarse por su salud, ha dado por terminada la conversación pidiendo que no la siguieran más, reafirmando su deseo de alejarse del foco mediático en estos momentos.