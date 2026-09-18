Julia Janeiro revela sus problemas de salud mental: "Con 12 años perdí las ganas de vivir"

Julia Janeiro ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático. Tras protagonizar una comentada campaña publicitaria donde ironizaba sobre su condición de celebridad heredada con el eslogan "Si se enchufa, está en PcComponentes", se interpretó como una alusión directa a la histórica guerra mediática que su familia mantiene con Belén Esteban, asumiendo con aparente orgullo la etiqueta de nepobaby. Sin embargo, lejos de la frivolidad de las redes sociales y las polémicas televisivas, ha sorprendido a sus seguidores al publicar una extensa y desgarradora carta donde aborda sus problemas más íntimos.

A través de sus perfiles públicos, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha decidido sincerarse sobre el grave impacto que la exposición pública ha tenido en su bienestar psicológico. En su mensaje, explica que hay una parte de su biografía que no se refleja en las fotografías ni en los vídeos, y que es fundamental para comprender su situación actual. Según relata, el constante escarnio hacia sus progenitores marcó profundamente su infancia. "Durante 23 años he visto cómo tiraban a mis padres por tierra públicamente", señala en el texto, lamentando haber crecido rodeada de juicios y mentiras dañinas.

En su confesión revela episodios críticos durante su adolescencia. Janeiro admite que, al no comprender por qué personas desconocidas podían hacer tanto daño, optó por callar y aguantar. Esta presión sostenida la llevó a un punto límite: "Con 12 años perdí las ganas de vivir". Aunque logró superar esa etapa, confiesa que a los 18 años volvió a sufrir una grave recaída en la que tocó fondo de una manera inimaginable, llegando a pesar apenas 40 kilos debido a situaciones que, por el momento, prefiere no detallar públicamente.

Tras años de reconstrucción silenciosa, la joven subraya que el apoyo de su entorno más cercano ha sido vital para su recuperación. Menciona especialmente a su familia, a su mejor amigo y a su psicólogo, Adri, quien comenzó a tratarla cuando tenía 16 años. En un alegato a favor del cuidado de la mente, asegura que pedir ayuda profesional salvó su vida. Hoy en día, Janeiro afirma sentirse orgullosa de todas las versiones de sí misma que tuvieron que sobrevivir en la sombra, mostrándose como una mujer renovada que ha aprendido a quererse tras superar sus batallas más oscuras.