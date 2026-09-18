Lady Gaga recurre a la gestación subrogada para ser madre: así se llama su hija

Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky, se convirtieron en padres el pasado mes de junio tras recurrir a la gestación subrogada. Según ha revelado TMZ, la primera hija de la pareja nació en Los Ángeles y recibió el nombre de Rose Bean Polansky.

El citado medio estadounidense, que ya había informado del nacimiento de la pequeña, ha dado ahora nuevos detalles sobre su llegada al mundo. Rose nació concretamente el 9 de junio a las 23:19 horas en Los Ángeles, aunque hasta ahora no había trascendido que Gaga y Polansky habían recurrido a una gestante para tenerla.

Por el momento se desconocen los motivos que llevaron a la artista a optar por esta vía. TMZ recuerda, no obstante, que Gaga ha hablado en numerosas ocasiones de los problemas de salud que ha sufrido a causa de la fibromialgia, una enfermedad caracterizada, entre otros síntomas, por el dolor generalizado y la fatiga.

La cantante mostró abiertamente esta faceta de su vida en el documental de Netflix Gaga: Five Foot Two, estrenado en 2017, en el que abordó el dolor crónico que padecía y manifestó su deseo de que otras personas que atravesasen una situación similar supieran que no estaban solas.

TMZ has reported that Lady Gaga & Michael Polansky used a surrogate. Lady Gaga has struggled with fibromyalgia for years, dealing with chronic pain and exhaustion that has had a serious impact on her life. With everything she's gone through physically, it makes sense that she… — ؘ (@gagascatalog) September 18, 2026

Años después volvió a referirse a ello durante una conversación con Oprah Winfrey. "Incluso estando hoy aquí sentada contigo, siento dolor de la cabeza a los pies", aseguró en 2020. En 2025, Gaga explicó que había conseguido mantener la fibromialgia bajo control, aunque reconoció que todavía atravesaba "días de dolor".

El significado del nombre

El nombre elegido para la pequeña también guarda posibles conexiones con la trayectoria personal y artística de la cantante. Gaga tiene tatuada una rosa en la espalda como referencia a su interpretación de La Vie En Rose en la película Ha nacido una estrella.

El segundo nombre de la niña, Bean, también coincide con el apellido de Carl Bean, activista LGBTQ+ que sirvió de inspiración para Born This Way, uno de los mayores éxitos de la artista.

Según TMZ, el parto fue atendido por el doctor Robert Katz, ginecólogo-obstetra que también asistió a Ciara y Russell Wilson en el nacimiento de su hija Sienna.

Primeras imágenes de Rose

La noticia sobre la gestación subrogada se conoce después de que hayan trascendido las primeras fotografías de Gaga junto a su hija. En las imágenes, la cantante aparece sosteniendo a Rose, envuelta en una manta, mientras pasea acompañada por Michael Polansky.

Lady Gaga and Michael Polansky have welcomed their first child together, Page Six reports. pic.twitter.com/08ESMuJXYP — Hit Signal (@hitsignal) September 12, 2026

Gaga y Polansky, que se comprometieron en 2024, han mantenido un perfil discreto desde el nacimiento de la pequeña. Durante estas primeras semanas como padres, ambos han reducido sus apariciones públicas y han pasado buena parte de su tiempo junto a la recién nacida.