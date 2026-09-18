Máxima preocupación por Gabriela Guillén: la Policía acude a su domicilio y termina en un hospital

Momento de gran tensión e incertidumbre el que se vivió en la tarde de ayer jueves, 18 de septiembre, en el domicilio madrileño de Gabriela Guillén. Sobre las tres de la tarde, varias patrullas de la Policía Nacional y un equipo de emergencias sanitarias se desplazaron hasta su casa tras un incidente que requirió la intervención inmediata de los servicios de asistencia.

Según las primeras informaciones, la situación se desencadenó después de que Gabriela recibiera una carta certificada en su vivienda. El contenido de la notificación provocó en Gabriela un fuerte estado de ansiedad y angustia, lo que llevó a requerir la presencia policial.

Ante el estado de malestar que presentaba, los agentes solicitaron la asistencia de los sanitarios. Minutos más tarde, una ambulancia se personó en el lugar para atenderla.

Los profesionales médicos evaluaron a Gabriela en su propio domicilio, y determinaron que lo más conveniente era trasladarla al Hospital Gregorio Marañón para realizarle una revisión más exhaustiva y estabilizarla. Gabriela abandonó el portal de su edificio visiblemente aturdida, incluso para caminar, y asistida por el personal sanitario antes de subir al vehículo de emergencias.

Tras permanecer cerca de tres horas en urgencias, Gabriela regresó a su domicilio minutos antes de las siete de la tarde. La propia Gabriela habló telefónicamente con el equipo de Y Ahora Sonsoles para contar cómo se encontraba tras acudir al hospital. "Sigue con el susto en el cuerpo, dice que está estable y que quiere descansar", les transmitía.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el contenido de la misiva recibida, si bien podría tratarse de un tema relacionado con su entorno profesional. Fue el pasado mes de marzo cuando Gabriela descubrió que el centro de belleza que inauguró en 2024 ya no existía, y que, además, su socia y prima había desaparecido dejándole una deuda de 60.000 euros.