Tamara Falcó y Julio José Iglesias: de dormir en el suelo a cómo reaccionaron a la boda de Isabel Preysler

La visita de Julio José Iglesias a El Hormiguero regaló un divertido y emotivo cara a cara con su hermana, Tamara Falcó. Más allá de promocionar su gira Julio Iglesias Experience World Tour, Tamara y Julio José demostraron la gran relación y complicidad que tienen, y así lo demostraron durante la entrevista.

Los hermanos recordaron con nostalgia sus años de infancia y cómo era su vida familiar. Julio ha contado que su padre era un gran fan de Tamara, ya que pasaba los veranos con ellos en Miami. Tamara ha aprovechado el momento para confesar que "mis hermanos eran lo mejor del mundo. Julio era el mejor del mundo, yo me quería casar con él". Cuando a Tamara le dijeron que no era posible casarse con su hermano, confesó entre risas que "yo no era muy católica y decía que me tenía que ir a Egipto porque ahí se casaban los hermanos".

Tamara recordó que de muy pequeña —alrededor de los 4 años— le daba mucha timidez acudir a los cumpleaños o eventos infantiles. Para que no se los perdiera, Julio José la acompañaba a todas partes para hacerle de escolta y darle confianza. "Era simpatiquísima", ha respondido Julio sobre su hermana.

Del tenderete a la confesión de Isabel Preysler sobre su boda

Para Tamara pasar el verano y las Navidades con sus hermanos era lo mejor del año. "Teníamos el tenderete, dormíamos todos en el suelo con mantas. Mayores y pequeños, todos juntos, aunque somos muchos". En ese momento ha recordado Tamara cuando Isabel Preysler les contó que se había casado con Miguel Boyer. "¿Te acuerdas cuando llegó mami y dijo que se había casado? Chabeli le dijo que era muy pronto y que cerrara la puerta", ha expresado entre risas.

Julio José reconoció que de niño quería ser bombero mientras su padre, Julio Iglesias, insistía en que debía ser médico o abogado. Finalmente descubrió su vocación musical casi por casualidad al entrar por primera vez a un estudio de grabación.

También contó cómo era acompañar a su padre, Julio Iglesias, en sus giras mundiales. Aunque admitió que era divertido, confesó que pasaban un trago difícil cuando su padre los obligaba a subir al escenario justo después de cantar Manuela. Cuanto más le suplicaban temblando que no los sacara, más se empeñaba el cantante en subirlos ante miles de personas.

El "rescate" al que acudió Tamara por culpa de una pareja tóxica

Tamara comentó que Julio y ella eran los buenos de la casa. "Solo tuvo un momento amargadillo por una novia que tuvo; me llamó que me necesitaba en Cerdeña", momento en el que Julio ha explicado los momentos complicados que vivió con una chica por lo que pidió a su hermana que fuera a buscarlo y que le explicara cómo actuar. "Vino a Cerdeña a salvarme la vida", ha comentado Julio.

Al ser preguntado sobre si se plantea ampliar la familia pronto, Julio José dejó claro que no tiene intención de ser padre por el momento: "No voy a ser como mi abuelo —Papuchi—, es ahora o nunca".