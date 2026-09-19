Cita de títulos nobiliarios en los premios de la revista Escaparate de Sevilla

Un año más, Sevilla es el punto de encuentro de los premios de la revista Escaparate, que, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los actos sociales con más prestigio, gracias a su creador Mario Niebla de Toro, que este año ha cumplido su vigésimo aniversario.

El lugar elegido ha sido el incomparable rincón de la plaza de la Virgen de los Reyes. Al igual que en ediciones anteriores, el dress code era señoras de largo y señores de esmoquin. La presentación de la gala corrió a cargo de Michi Primo de Rivera, como viene siendo habitual. El padrino de honor en esta ocasión ha sido el príncipe Manuel Filiberto de Saboya.

Como era de esperar, durante la gala no faltó detalle, y con la Giralda como testigo, el maestro Pareja-Obregón interpretó al piano el himno de Andalucía; en ese momento todos los presentes nos pusimos de pie. Al término de este se produjo una gran ovación, entre ellos la de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cuya cara de satisfacción lo decía todo. A lo largo de la entrega de premios hubo más actuaciones musicales, como las de la soprano Ainhoa Arteta o José Manuel Soto, entre otros.

Carlos Pérez Gimeno y Mario Niebla del Toro | Fuente: Chic

Uno de los premiados fue el actual duque de Alba, que no pudo asistir, y en su nombre lo recogió su hijo Fernando Fitz-James Stuart, duque de Huéscar. Allí coincidió con otro miembro de la Casa de Alba, su tío Cayetano, duque de Arjona, que llegó acompañado de su esposa, Bárbara Mirjan. El hijo de la desaparecida duquesa de Alba continúa con las celebraciones por el centenario de la aristócrata.

Durante el cóctel previo a la cena pude hablar con el príncipe Manuel Filiberto de Saboya, que no pudo ser más atento: "Estoy muy contento de estar en esta ciudad. Me gusta tanto que me voy a comprar una casa. En la actualidad vivo en Mónaco y tengo una buenísima amistad con los príncipes. Recuerdo que fueron testigos de mi boda". Al preguntarle por su actual novia, la mexicana Adriana Abascal, dijo que no había podido asistir: "Es jueves y tenía que trabajar, porque los príncipes no lo hacemos", en tono de humor.

Maximiliano de Habsburgo también fue uno de los galardonados. La princesa Gunilla von Bismarck llegó acompañada de su hijo Luis y su mujer, Elisabeth Dutu. La duquesa del Infantado, la escritora Almudena de Arteaga, llegó acompañada de su esposo, José Ramón Fernández de Mesa. La magistrada Concha Azuara llegó con su amiga Norma Duval, que comentó: "No me podía perder estos premios por la amistad que me une a Mario Niebla". Me contó que ha pasado el verano navegando con Matthias, y que "suelo venir una vez al mes a Madrid para hacer gestiones, la mayor parte del tiempo estamos en Suiza".

Óscar Higares, que desde que se retiró de los toros se ha convertido en actor: "Llevo años y lo disfruto mucho, he estado a punto de comenzar una serie para Netflix, pero en el último momento han elegido a otra persona más joven, una fatalidad". Agatha Ruiz de la Prada tampoco quiso faltar a la cita: "No paro de viajar, trabajo mucho, y ahora estoy recogiendo todo lo que he sembrado en la nueva tienda. Me ha costado mucho, pero estoy encantada". Esther Doña y João, el portugués, ya no están juntos: "De momento quiero seguir viviendo en Lisboa porque me encanta esa ciudad".