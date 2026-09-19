La emocionante preboda de Anna Padilla y Mario Cristóbal: "No puedo esperar más"

Zahara de los Atunes se ha convertido en el escenario de una jornada inolvidable con el enlace matrimonial entre Anna Padilla y Mario Cristóbal. La creadora de contenido e hija de Paz Padilla afronta el esperado momento de dar el 'sí, quiero' rodeada de su entorno más cercano. Lejos de dejarse llevar por las tensiones previas, Anna aseguraba afrontar la cita con plena serenidad: "Estoy como disfrutando el proceso porque luego va tan rápido... Hay que disfrutar y con nuestra familia. Está siendo súper bonito".

La felicidad es plenamente compartida por Paz Padilla, quien no ha ocultado sus lágrimas de alegría durante los preparativos en tierras gaditanas. "Estoy muy feliz, muy feliz", señalaba la presentadora al referirse al estado de ánimo de su hija, a quien ve "muy feliz, muy contenta". Ejerciendo como anfitriona y volcándose en la atención a los asistentes, la actriz acompaña los preparativos de un enlace que, según avanzó su hermana Lola Padilla, deparará múltiples sorpresas tanto para el matrimonio como para los invitados.

En las horas previas a la preboda, la pareja ofreció estampas de enorme complicidad paseando junto al mar. Mario no dudó en deshacerse en elogios hacia la novia: "Es una persona maravillosa, la mejor del mundo, por eso me quedé con ella". Por su parte, Anna reafirmó la ilusión con la que afronta el paso decisivo: "Tengo muchas ganas de casarme con él, la verdad. No puedo ya esperar más".

La antesala del enlace tuvo lugar en el chiringuito familiar El Trompeta, punto de encuentro donde Paz Padilla dio la bienvenida con efusivas muestras de cariño a familiares y caras conocidas del panorama social, entre las que destacaron Gemma Pinto, Sara Baceiredo, Anita Matamoros, Leire Ortiz, Marta Lozano junto a Lorenzo Remohi, Ana de Miguel o Guillermo Campra. La cita dejó además emotivas fotos de reencuentro con el padre de la novia, Albert Ferrer. Con todo ya más que preparado, el enclave gaditano se alista para presenciar el esperado 'sí, quiero' de la pareja.