Lucas (Andy y Lucas) muestra su nueva cara en televisión y explica su compleja operación en Turquía: "Estoy feliz"

A las puertas de cumplir los 44, Lucas González vuelve a mirarse al espejo con la seguridad que durante tanto tiempo le arrebató el quirófano. El exintegrante del grupo Andy y Lucas acudió al plató de ¡De Viernes! para presentar públicamente su cambio de imagen, fruto de una compleja reconstrucción facial realizada en Turquía.

El músico gaditano decidió quitarse la mascarilla frente a las cámaras para exhibir su estructura nasal corregida, aunque todavía en fase de cicatrización. A pesar de que debe mantener unos soportes de silicona hasta finales de octubre para consolidar los tejidos y convivir con la hinchazón inicial, no ocultó su entusiasmo con el cambio experimentado: "No paro de mirarme en el espejo, estoy feliz", llegó a declarar, manifestando que el resultado "ha quedado de maravilla".

Este complicado capítulo de su vida comenzó cuando el artista quiso corregir un tabique desviado que condicionaba su capacidad respiratoria. Pese a que algunos especialistas le sugirieron no intervenirse, siguió adelante. Las complicaciones posteriores, sumadas a una severa imprudencia médica por su parte, desencadenaron el desastre: "Estuve una temporada poniéndome una crema que si te sobrepasabas cinco días de ponértela te pudría la nariz, y me llevé como cuatro o cinco meses poniéndomela. Poco a poco, la nariz se fue destruyendo". Lucas reconoció que el impacto real solo lo percibió al verse retratado por la prensa en un evento público, al tiempo que justificó sus desmentidos iniciales como una "mentirijilla piadosa" para proteger a su familia.

💣 Lucas González muestra su nariz por primera vez tras su operación en Turquía: Desvela el resultado definitivo de su cambio de imagen. 🪩 #DeViernes

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Buscando una solución definitiva, el intérprete se desplazó a territorio turco para someterse a una exhaustiva operación de ocho horas que implicó el uso de tejidos autólogos. "Me cogen un trozo de costilla para ponerla en el tabique y un trozo de oreja en la aleta", detalló sobre el procedimiento. Frente al desembolso económico que implicó el viaje y la clínica, se mostró tajante: "No es barato, pero, si nos gastamos el dinero en memeces, ¿no te lo vas a dejar en tu salud?".

El programa también quiso hablar con su mujer, María José, uno de los pilares fundamentales de Lucas durante este proceso, sobre todo por el gran desgaste emocional que ha supuesto. Con visible emoción, rememoró los momentos de incertidumbre vividos durante la operación y el deterioro progresivo de su pareja, señalando que "progresivamente, prácticamente se quedó sin nariz". Asimismo, remarcó el momento del reencuentro frente al espejo tras la intervención: "Yo lo veía y pensé: 'O llora él o lloro yo'".

Todavía le quedan unos meses por delante para ver el resultado definitivo cuando la zona se desinflame del todo, pero Lucas ya ha pasado la página de una de las épocas más difíciles de los últimos años. A punto de cumplir los 44, el cantante deja atrás este capítulo y afronta su cumpleaños con la mejor de sus sonrisas y un montón de proyectos entre manos.