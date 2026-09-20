Aitana desvela cómo empezó su romance con Plex: de Japón a gritar su amor

Aitana ha decidido romper su habitual discreción en lo referente a su vida privada para enviar un cariñoso mensaje a su pareja, Plex. Con motivo de su cumpleaños, la cantante ha utilizado sus perfiles en redes sociales para compartir una dedicatoria que repasa los primeros pasos de su historia, sorprendiendo a sus seguidores por la cantidad de detalles que ha hecho públicos sobre su romance.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Quién me iba a decir a mí, en 2025, que ese chico que me gustó tanto y que 'se iba a dar la vuelta al mundo' iba a acabar siendo mi persona", ha escrito la artista. En su mensaje, reconoce que en un principio empezó a seguir sus aventuras por Internet desde la lejanía, admitiendo que de repente se encontraba viendo sus vídeos cada noche para intentar conocerle mejor a través de la pantalla de su teléfono.

El relato de la joven continúa detallando la evolución geográfica de su relación, que se fraguó a miles de kilómetros de España. Según sus propias palabras, la conexión tuvo su origen en Japón y posteriormente se afianzó en otros destinos internacionales como la República Dominicana y la ciudad de Nueva York. Asimismo, confiesa que durante esos meses de viajes y encuentros esporádicos sintió cierta incertidumbre sobre lo que ocurriría al regresar a Madrid, temiendo que el vínculo se enfriara al afrontar la rutina diaria en la capital.

Lejos de distanciarse, la unión entre ambos se ha fortalecido hasta el punto de que la intérprete se refiere a él en términos de profunda admiración y compromiso. "Mi mejor amigo, mi compañero de vida, mi persona. Te amo, Daniel. Te amo muchísimo y me encanta poder decírtelo cada día, demostrártelo y gritarlo a los cuatro vientos", subraya en su publicación. Concluye su felicitación afirmando la inmensa suerte que siente por haberse cruzado en su camino.

Este paso al frente confirma la absoluta estabilidad de una pareja que, durante meses, protagonizó numerosos rumores en la prensa del corazón antes de hacer oficial su relación. Mientras ella continúa consolidando su exitosa carrera en la industria musical, él se ha posicionado como una de las figuras más influyentes de Internet en nuestro país, destacando por sus retos globales y su capacidad para conectar con el público joven.