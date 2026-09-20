Aquella boda rota entre Amparo Muñoz y Patxi Andión hace 50 años

Hace cincuenta años, el 16 de mayo de 1976, contraían matrimonio religioso Amparo Muñoz, la malagueña que fuera Miss Universo, con el cantautor Patxi Andión. Fue en la ermita navarra de Nuestra Señora de Andión.

El enlace tuvo que celebrarse al aire libre dadas las reducidas dimensiones del templo.

La novia iba del brazo de su padre y padrino, Manuel Muñoz, llegando al templo con cincuenta minutos de retraso. ¡Como está mandado…! Tal vez la culpa fuera de la madre del novio, que había pisado, distraídamente, uno de los volantes de su vestido. El traje nupcial lo lucía Amparo Muñoz muy contenta: el modista se había inspirado en uno de los que llevaba la actriz austríaca Romy Schneider en una de sus películas de la saga Sissí. Realizado en seda natural blanca, cubierto de tul bordado, con los hombros al aire y un broche dorado en el escote. Iba peinada con sus cabellos recogidos en un llamativo moño, adornado de flores. Amparo prescindió del clásico velo.

El novio iba de blanco, lo que no era, al menos en esa época, muy corriente, un terno, que es como los sastres llaman a la indumentaria complementada con chaleco. Se situaron los contrayentes encima de una tarima. El enlace, dada la popularidad de los novios, se retransmitió por Radio Juventud. Misa oficiada por un amigo del novio, el padre Abilio Sierra. En todo momento Patxi no ocultó que era ateo. No recibió la sagrada comunión y ni siquiera se santiguó ni hizo la señal de la cruz. Se significó con sus brazos tras la espalda.

No celebraron la clásica luna de miel, porque Patxi tenía que doblar su última película y asimismo preparar una actuación próxima.

La pareja se había conocido durante el rodaje de la película La otra alcoba, de Eloy de la Iglesia. Este se dio cuenta enseguida de la atracción mutua que experimentaban sus protagonistas. Se enfadaban, por ejemplo, reñían, pero al rato ya estaban haciéndose cucamonas. A lo largo de aquel rodaje se sucedieron varias escenas tórridas, besándose en tanto se duchaban, estando en la cama con provocativas posturas y hasta llegaron a filmarse revolcándose en un charco de gasolina.

Dos años, a duras penas, duró aquel infortunado matrimonio. Dos caracteres fuertes pero desiguales que estallaron en una ruidosa separación. Trágica fue la muerte de ambos. La de ella, a consecuencia de sus adicciones, en 2011, a los cincuenta y seis años; la de él, como resultado de un accidente de coche conducido por él mismo, en una carretera comarcal de Soria en 2019, a los setenta y dos. Era padre de tres hijos, uno cantautor, otro escritor y un tercero bancario.