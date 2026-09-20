La romántica boda de Anna Ferrer y Mario Cristóbal con Paz Padilla de madrina

Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal ya son oficialmente marido y mujer tras celebrar su enlace matrimonial en la localidad gaditana de El Palmar de Vejer. La pareja ha congregado a sus familiares y amigos más íntimos en una jornada festiva que los propios protagonistas han descrito con gran entusiasmo ante los medios de comunicación que se han desplazado hasta el lugar.

Anna llegaba al altar del brazo de su madre, Paz Padilla, al ritmo de My Way, el mítico tema de Frank Sinatra en versión de piano. Mientras se acercaba a su futuro marido, Mario no pudo contener las lágrimas al verla aparecer. Anna ha lucido dos vestidos, el primero de Inuñez de líneas asimétricas elaborado en muselina de seda bambula y crepe de chine de seda en acabado bambula y con una cola de tres pañuelos al bies en muselina de seda. El segundo de Claudia Llagostera.

Tras la conclusión de la ceremonia, los recién casados han querido tener un gesto con la prensa y han posado por primera vez convertidos en matrimonio. Visiblemente emocionados, han compartido un brindis y han intercambiado sus primeras impresiones tras darse el 'sí, quiero'. "Hemos llorado muchísimo, pero muy bien, muy feliz, la verdad", ha asegurado la creadora de contenido. Por su parte, el novio ha señalado que el evento ha sido "una pasada, un sueño, súper nuestro, familiar".

Uno de los instantes más destacados de la celebración ha sido el intercambio de votos. La joven ha resaltado las románticas palabras que le ha dedicado su esposo durante la ceremonia formal. "Decirnos lo que nos hemos dicho, que ya lo sabíamos, pero bueno, siempre es bonito escucharlo, la verdad", ha indicado. El marido ha suscrito estas afirmaciones y ha reconocido que se ha tratado de un discurso muy íntimo, aunque ha matizado que no ha sido nada que no le haya dicho en casa todos los días. Ha añadido que verbalizar esos sentimientos delante de todos los invitados ha sido "bastante especial y bonito".

La planificación del evento ha sido meticulosa para garantizar que la boda reflejara fielmente la personalidad de ambos contrayentes. Han prestado especial atención a cada detalle, desde la música hasta la decoración, pasando por los distintos discursos que han pronunciado sus seres queridos. "Queríamos que fuera muy nuestra y que la gente la sintiera así, que nos reconociera en cada momento", ha explicado la novia, quien también ha admitido que, tras la emotividad del acto formal, su principal deseo era "ponernos a bailar y disfrutar".

Paz Padilla ha ejercido un papel fundamental en este día tan señalado. Anna ha confirmado que la actriz ha vivido la ceremonia con gran intensidad y sin poder contener la emoción en varios tramos del día: "Yo creo que ha llorado muchísimo también y ha sido muy bonito".

La fiesta posterior ha congregado a diferentes rostros conocidos del ámbito digital y del entretenimiento en nuestro país, entre los que se encontraban perfiles como Anita Matamoros y Leire Ortiz. Todos los asistentes han podido disfrutar de un evento con un marcado carácter andaluz, en el que el característico viento de levante también ha hecho acto de presencia en la costa. Con un romántico beso ante las cámaras, la pareja ha dado por finalizada su atención a los medios. "Muchísimas gracias. Nos vamos a bailar", ha concluido la novia antes de sumarse a la celebración privada.

La historia de amor de Anna y Mario comenzó mucho antes de convertirse en pareja. Se conocían desde hacía años, aunque no fue hasta hace alrededor de cuatro cuando su relación de amistad pasó a ser una historia de amor.