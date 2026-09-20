Paula Echevarría, su hija Daniella y Lola Lolita, protagonistas del segundo concierto de Shakira en Madrid

Shakira volvió a reunir a miles de espectadores durante el segundo concierto de su residencia de doce conciertos en Madrid y que está teniendo lugar en el recinto Iberdrola Music de Villaverde.

Entre las personas que no se quisieron perder todo lo que está ocurriendo en la experiencia Macondo Park, donde muchas personas acuden para celebrar la cultura latina a través de la música, la literatura, la gastronomía y el arte, se pudieron ver algunos rostros conocidos sobre el escenario, al igual que hizo recientemente Bad Bunny en sus conciertos en Madrid.

Si en el concierto inaugural Shakira estuvo acompañada en el escenario por Chanel y Vicco, en este segundo concierto la cantante colombiana apareció en el escenario escoltada por un grupo de mujeres que caminaban tras Shakira, que vestía un conjunto de lentejuelas rosas y lilas y unas gafas de sol en tonos rojos y marrones. Entre ese grupo de mujeres, que vestían unos llamativos estilismos con ponchos metalizados y vistosas gafas de sol, destacaron Paula Echevarría y su hija, Daniella Bustamante, formando parte de una de las grandes sorpresas de la velada. Al lado de la hija de David Bustamante, se encontraba la influencer Lola Lolita.

Shakira, Paula Echevarría, Daniella Bustamante y Lola Lolita

Si antes del concierto, Paula y Daniella habían recorrido las instalaciones del universo Macondo Park, Lola Lolita cumplía uno de sus sueños al poder participar en el concierto de una de sus cantantes favoritas. La influencer, muy emocionada, contaba en un vídeo a través de sus redes sociales cómo había vivido el día del concierto. "Lo de hoy ha sido increíble. Me ha encantado todo, me dan ganas de llorar", confesaba mientras dejaba fragmentos de la actuación de la cantante colombiana interpretando sus grandes éxitos, entre ellos la sesión 53 de Bizarrap y que da nombre a su gira Las Mujeres Ya No Lloran.