Juls Janeiro desvela el verdadero motivo de su silencio ante el órdago de Belén Esteban

El conflicto mediático entre la familia Janeiro y Belén Esteban suma un nuevo capítulo de máxima tensión. Lo que comenzó como un intercambio cruzado de indirectas en platós y redes sociales ha escalado tras el regreso a España de María José Campanario, quien no ha dudado en posicionarse de forma contundente al lado de su hija, Juls Janeiro. La joven ha decidido dar un paso al frente ante los constantes órdagos lanzados por la colaboradora de televisión, aclarando por primera vez las razones por las que prefiere no hacer pública toda su versión de los hechos.

A lo largo de los últimos días, el choque entre ambas partes se había intensificado a raíz de las duras intervenciones de Belén Esteban frente a los reporteros. La princesa del Pueblo llegó a sugerir que la joven actuaba bajo el dictado de su madre e incluso retó a los miembros de la familia de Jesulín de Ubrique a romper su silencio histórico. Sin embargo, visiblemente cansada de verse en el foco de la polémica, Juls ha querido poner límites. Aunque asegura que estaría "encantada de contar" su parte y que no tiene "problema" en hacerlo, ha explicado el verdadero motivo que frena sus pasos: "Si yo no lo cuento es por proteger".

La hija mayor del matrimonio formado por Jesulín y María José Campanario insistió en que su contención responde estrictamente a un principio de cautela y respeto familiar. "Yo puedo contar hasta donde me corresponde", subrayó Juls Janeiro, haciendo una alusión explícita a los lazos sanguíneos que entrelazan a las partes implicadas. En este sentido, fue tajante al señalar su principal prioridad en todo este conflicto: "Si alguien va a proteger a la parte en común soy yo". Para restar dramatismo al enfrentamiento público, la joven remarcó que el revuelo no parece alterar la rutina del hogar familiar en Arcos de la Frontera, asegurando que el tema "no les quita el sueño" ni a ella ni a sus padres.

La respuesta desde el entorno matriz no se ha hecho esperar. Tras su vuelta al país, María José Campanario rompió su silencio para respaldar la postura adoptada por su hija y lanzar una severa advertencia a la ex de su marido: "Quien avisa no es traidor, es avisador".

En medio de este clima de acusaciones, el programa El Verano se Mueve ha destapado en exclusiva la envergadura del interés mediático que genera este enfrentamiento. Según reveló el espacio televisivo, una importante publicación del corazón habría puesto sobre la mesa una jugosa suma económica para conseguir la primera entrevista conjunta de madre e hija. "Se les habría propuesto una exclusiva, juntas, en una importante publicación para hablar de Belén Esteban, con una cantidad económica importante encima de la mesa", detallaron en el programa.

Pese a lo suculento de la propuesta financiera, tanto María José Campanario como Julia Janeiro habrían optado por declinar la oferta, priorizando mantener el conflicto fuera de las portadas pagadas por el momento.