Muere el hijo de Cindy Crawford a los 27 años en un centro de rehabilitación

Presley Gerber, el hijo de la mítica modelo Cindy Crawford, ha fallecido a los 27 años, según ha anunciado el canal norteamericano TMZ. Presley llevaba meses luchando contra sus adicciones y había confesado sufrir problemas de salud mental.

Presley era el hijo varón de la modelo y Rande Gerber, uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. Un representante de la pareja ha confirmado la trágica noticia del fallecimiento, que se habría producido en el centro de rehabilitación en el que estaba ingresado para dejar sus adicciones. De momento se desconoce la causa de la muerte, a la espera de que se complete la pertinente autopsia. El entorno de la modelo ha pedido que se respete su privacidad "durante este momento tan complejo y doloroso".

Gerber había nacido en Beverly Hills en 1999. Al igual que su hermana Kaia, a la que hemos visto en España poner cara a campañas de Mango o Zara, se dedicó al mundo de la moda desde la agencia IMG, con la que empezó a colaborar cuando tenía 15 años. Debutó en un desfile de Moschino en Los Ángeles, desfiló para Dolce & Gabbana en Milán y también formó parte de varias campañas para Pepsi, Celine, Omega, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren o Calvin Klein. En 201 confesó que el hecho de tener a su hermana Kaia trabajando cerca de él hacía que su profesión fuese menos solitaria.

Coqueteó con las drogas, fue condenado a trabajos comunitarios por conducir bajo los efectos de sustancias en 2019 y llegó a tatuarse en la cara la palabra "incomprendido". Y aunque habló abiertamente de su depresión, sus adicciones y sus problemas de salud mental, e incluso el año pasado explicó que se estaba apoyando en el deporte para superar sus problemas, finalmente no ha podido conseguirlo.