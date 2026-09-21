Muere Florentino, padre de Rafael Amargo: "Nunca me dijiste que no a nada"

Rafael Amargo atraviesa un duro momento personal, ya que su padre, Florentino García Martín, ha fallecido.

Una noticia que ha confirmado el propio Rafael con un emotivo 'post' en Instagram, en el que se ha despedido de su padre, quien tenía problemas de salud desde hacía tiempo. "Y tú me apretaste la mano más fuerte que yo. Entendí, en solo ese gesto, que eras mi padre, que estabas presente amor y que nuestra complicidad, en aquel apretón de manos, era un pacto de tantas cosas, como siempre me decías", comienza el emotivo escrito visible en la red social de Amargo.

La relación entre padre e hijo fue muy estrecha. "Porque lo que tú me has querido y yo a ti, pocas personas lo han experimentado. Nunca me dijiste que no a nada. Siempre nos lo contamos todo: yo a ti y tú a mí. A veces, sin siquiera hablarlo, y siempre con una frase corta, directa, de esas que sientan cátedra". Además, ha recordado cómo estuvo durante cinco años deseándole ininterrumpidamente buenos días y buenas noches. "Tardé como un año en darme cuenta. ¿Qué padre hace eso? Diariamente, durante cinco años".

Como era de esperar, la noticia ha generado que muchos rostros conocidos hayan dedicado mensajes de apoyo al bailaor. Uno de los más sentidos ha sido el de Paz Vega. "Ay mi Rafa, qué penita tan grande y que vacío deja… Pero Florentino genio y figura, padre coraje, padre de todos, hombre bueno y generoso, y su simpatía se queda en nuestro corazón para siempre.. y desde donde esté seguirá a tu vera porque te amaba hasta más no poder… Te quiero mucho y te abrazo fuerte y a Antoñita también…. Su Antoñita", ha escrito. También han compartido su mensaje de pésame desde Charo Reina, Charo Vega, Cecilia Gómez, Jorge Cadaval, Dinio García así como profesionales de la danza.

El último adiós de Florentino, según ha publicado El Español, tuvo lugar en la tarde de ayer domingo en la más estricta intimidad, al igual que el velatorio, al que solo acudió el entorno más cercano. La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio de Valderrubio, Pinos Puente, Granada, donde va a tener lugar el entierro.

Florentino García siempre apoyó a su hijo para que se dedicara al mundo de la danza. El mismo Rafael lo contaba en una entrevista en ABC. "Nunca me llamaron 'mariquita' por querer ser bailarín, al contrario, mis padres me apoyaron. Era un niño bueno, precoz para todo: los fines de semana me escapaba a Granada para ver los espectáculos".

En estos momentos, Rafael Amargo está preparando el espectáculo "Alá ! Iré!", un espectáculo de flamenco electrónico con un guiño a la inclusión.