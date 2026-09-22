Belén Esteban anuncia ginebra para competir con Juls Janeiro

Belén Esteban protagoniza una campaña de ginebra Beefeater para Netflix vestida de rojo con una boina al más puro estilo de la serie The Gentleman, la serie creada por Guy Ritchie, hablando por teléfono con "María" (Patiño, se supone) sobre si el palacio en el que está es pareado y puede participar de esta experiencia.

¿Existe una carta donde Belén Esteban habría recibido permiso de Andrea para hablar de los Janeiro? Se trata de un rumor que se ha estado comentando en las últimas horas, del que nuestras colaboradoras opinan que no, que no hay necesidad porque hablan todos los días y Andrea tiene su vida, quiere seguir siendo anónima y Belén lo respeta.

Mientras, Julia Janeiro en su ruedita de prensa diaria, asegura que quiere proteger a sus padres, aunque asegura que estaría "encantada de contar" su parte y que no tiene "problema" en hacerlo, ha explicado el verdadero motivo que frena sus pasos: "Si yo no lo cuento es por proteger". Asegura además que el enfrentamiento con Belén no les quita el sueño ni a ella ni a su familia y que "de esa señora no habla". Sobre el famoso documento que nadie ha visto, Julia ha comentado: "¿Pero qué pasa? ¿Que aquí firmamos papeles para lo que nos conviene? Si es verdad, que no lo sé, me parece un poco feo, ¿no? ¿Pero por qué no habla ella?", ha expresado tajante, dejando claro que "yo no tengo ningún problema con que hable aquí todo el mundo, ¿me explico? O sea, que hablen".

Luis Miguel hará una nueva gira en 2027 como ha anunciado en redes sociales. Tras varios meses de rumores, Luis Miguel ha anunciado esta nueva gira de la que se espera que pueda recalar en nuestro país, aunque se espera que se dé más detalle de las ciudades donde va a actuar próximamente.

También vuelve Raphael, aunque a un formato al que ya estamos más que acostumbrados. Será el encargado de alegrarnos la Nochebuena en TVE, que tampoco es que se haya comido la cabeza con la propuesta. Es el cantante que más veces ha cantado en la cadena pública, que apuesta sobre seguro con él.

Haakon de Noruega prohíbe a los medios de comunicación que retraten a su familia entrando en el hospital y a su mujer con gafitas de oxígeno, una decisión que ha llamado la atención a los medios noruegos. Se amplía además al resto de su familia, que no podrá ser retratada cuando acude a un centro sanitario. Según la emisora noruega 'NRK', la decisión ha sido tomada en conjunto por el rey Haakon y la directiva del hospital Rikshospitalet de Oslo, que va a ampliar el perímetro de seguridad del centro y reforzar las medidas de seguridad para garantizar no solo la privacidad de la familia real sino la de todos sus pacientes.