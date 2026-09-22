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Corazón

La Policía investiga quién suministró al hijo de Cindy Crawford las sustancias que lo mataron

Presley Gerber murió este domingo en una clínica de rehabilitación de Los Ángeles.

Libertad Digital
Presley Gerber murió este domingo en una clínica de rehabilitación de Los Ángeles.
El fallecido Presley Gerber con su hermana Kaia. | Cordon Press

La investigación en torno a la muerte de Presley Gerber en un exclusivo centro de rehabilitación de Malibú se centra ahora en los internos y el personal de la clínica. Según ha revelado el portal estadounidense de noticias TMZ, agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles se han desplazado al centro para interrogar a las personas que estuvieron en contacto con el hijo de Cindy Crawford con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos y estrechar el cerco sobre su entorno.

Las autoridades californianas tratan de identificar a la persona que suministró los estupefacientes al modelo, fallecido por una sobredosis según los primeros indicios. Aunque algunos de los pacientes de la clínica se mostraron reacios a colaborar con las pesquisas, los investigadores continúan recabando testimonios y nombres de los contactos más estrechos de Gerber.

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El modelo falleció el domingo por la mañana. La Policía de Santa Mónica recibió la primera llamada de auxilio a las 9.35 y pese a los intentos de reanimarlo, fue declarado muerto diez minutos más tarde.

Gerber, de 27 años, llevaba años luchando contra sus adicciones y también había compartido públicamente sus problemas de salud mental. Como su hermana Kaia, decidió seguir los pasos de su madre y comenzó a trabajar como modelo con 15 años. Trabajó con firmas como Dolce & Gabbana, Pepsi, Celine, Omega, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren o Calvin Klein.

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