La Policía investiga quién suministró al hijo de Cindy Crawford las sustancias que lo mataron

La investigación en torno a la muerte de Presley Gerber en un exclusivo centro de rehabilitación de Malibú se centra ahora en los internos y el personal de la clínica. Según ha revelado el portal estadounidense de noticias TMZ, agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles se han desplazado al centro para interrogar a las personas que estuvieron en contacto con el hijo de Cindy Crawford con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos y estrechar el cerco sobre su entorno.

Las autoridades californianas tratan de identificar a la persona que suministró los estupefacientes al modelo, fallecido por una sobredosis según los primeros indicios. Aunque algunos de los pacientes de la clínica se mostraron reacios a colaborar con las pesquisas, los investigadores continúan recabando testimonios y nombres de los contactos más estrechos de Gerber.

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El modelo falleció el domingo por la mañana. La Policía de Santa Mónica recibió la primera llamada de auxilio a las 9.35 y pese a los intentos de reanimarlo, fue declarado muerto diez minutos más tarde.

Gerber, de 27 años, llevaba años luchando contra sus adicciones y también había compartido públicamente sus problemas de salud mental. Como su hermana Kaia, decidió seguir los pasos de su madre y comenzó a trabajar como modelo con 15 años. Trabajó con firmas como Dolce & Gabbana, Pepsi, Celine, Omega, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren o Calvin Klein.