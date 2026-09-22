Manuel Filiberto de Saboya rompe definitivamente con Adriana Abascal y confiesa lo que siente por su exmujer

Tras un año y medio marcado por continuas idas y venidas, la relación entre Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya ha llegado a su punto final de manera categórica. El jefe de la Casa de Saboya ha sido el encargado de anunciar la bomba mediática durante su intervención como invitado estelar en el popular programa de la televisión italiana Verissimo, emitido por Canale 5. "Se acabó definitivamente", ha sentenciado con rotundidad el príncipe ante las cámaras, dejando claro el desenlace de un romance de 18 meses que comenzó tras conocerse en casa de un amigo común en 2024 e independizarse públicamente con una primera aparición conjunta en Córcega a finales de ese mismo año.

La noticia del fin definitivo de la pareja pone explicación a los insistentes rumores alimentados durante los últimos meses por la notable ausencia de la mexicana en los compromisos y eventos estivales del aristócrata. Lejos de mostrarse afectado o adoptar un tono dramático en el plató, Manuel Filiberto de Saboya ha dejado ver que encara esta etapa con total tranquilidad, asegurando ante la audiencia: "Estoy feliz de estar soltero". Asimismo, al hacer balance del tiempo compartido con la modelo, ha profundizado en cómo vivieron su historia afirmando que "tuvimos un año y medio muy intenso... y ahora se acabó".

A pesar de manifestar su intención de que la separación no derive en un conflicto duradero y esperando que su trato pueda transformarse con el tiempo en una relación amistosa, el príncipe ha insinuado sin demasiado convencimiento que los términos del desacuerdo no han sido los mejores. Durante su intervención en el espacio de Canale 5, el aristócrata no ha dudado en revelar diversas interioridades de su convivencia y ha admitido que en un determinado momento llegó a contemplar la posibilidad de pasar por el altar con la mexicana. Sin embargo, la realidad es que nunca inició los trámites para solicitar la nulidad eclesiástica de su matrimonio con la actriz Clotilde Courau, decantándose únicamente por la vía del divorcio civil.

Respecto a la opción de invalidar su boda anterior, el jefe de la Casa de Saboya ha sido categórico al desmentir cualquier intención del pasado: "Nunca dije que quiera anular el matrimonio". Sobre este aspecto, ha querido argumentar sus convicciones personales añadiendo que "me parece un acto bastante cobarde y, desde luego, no es mi intención. Creo firmemente en el sacramento del matrimonio y jamás lo haría por mí, por Clotilde ni por las niñas". De este modo, dejaba cerrada cualquier puerta a un nuevo enlace sagrado.

Por último, al recordar el fin de su matrimonio con la madre de sus dos hijas, a quien asegura que en su día "amaba con locura", el príncipe ha rememorado la vida que construyeron juntos antes de separarse hace cinco años a causa de la falta de amor y de las infidelidades cometidas por su parte: "Tuvimos una vida maravillosa y dos hijas a las que amo más que a nada en el mundo". Sin ocultar la nostalgia mientras el programa emitía imágenes de su enlace, ha concluido confesando la emoción que aún le produce ese recuerdo al declarar: "Veo estas imágenes y mi corazón late más rápido. Me haría feliz verla feliz".