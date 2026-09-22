Tamara Gorro regresa a la televisión tras tocar fondo: 'Tengo miedo, pero hay que arrancar'

Dos meses y 18 días han transcurrido desde que Tamara Gorro decidiera alejarse temporalmente de los focos. La empresaria y colaboradora ha vuelto finalmente a su trabajo en el plató de Y Ahora Sonsoles, el magacín vespertino que ella misma considera su casa. Vestida con un traje de un blanco impoluto y visiblemente nerviosa, fue recibida con gran calidez y estuvo arropada en todo momento por la presentadora, Sonsoles Ónega, quien se ha convertido en su principal apoyo dentro del formato. Durante su intervención, ha querido explicar cómo ha vivido este duro parón profesional y personal, al que se ha visto obligada, según sus propias palabras, "por la vida".

Ahondando en los motivos de su ausencia, la colaboradora se ha mostrado muy sincera ante los espectadores, aunque ha preferido mantener cierta reserva sobre los detalles específicos de su dolencia para proteger a sus hijos. "Yo pasé por una depresión, pero esto tan duro sí es la primera vez que me pasa", ha asegurado. Con la clara intención de resguardar a los pequeños, que son el principal motor de su día a día, ha evitado dar un diagnóstico preciso. "No es por dar de qué hablar, pero hay palabras que no quiero que escuchen", ha confesado con la voz quebrada. Según ha relatado, su familia la ha visto "muy mal" durante estas semanas, lo que ha incrementado su angustia y preocupación.

En uno de los momentos más emotivos de su reaparición, Tamara Gorro ha reconocido abiertamente la gravedad de su situación reciente. "Tengo miedo", ha llegado a admitir en directo. "He tocado fondo con mi salud y mis cosas personales", ha revelado ante la atenta mirada de sus compañeros. Sin embargo, también ha querido lanzar un mensaje de fortaleza y superación. Gracias a la experiencia adquirida tras haber lidiado con un bache similar en el pasado, asegura estar ahora "muy trabajada" a nivel psicológico. Esta preparación mental ha sido clave para dar el paso de regresar a la televisión: "Quiero volver, estaría tirada, pero no me voy a quedar en la cama, hay que arrancar".

Una vez superado el trance de hablar sobre su estado, la empresaria ha retomado su faceta habitual como colaboradora de la crónica social y se ha pronunciado sobre uno de los temas más candentes del momento: la polémica de los hermanos Rivera. Con la energía renovada, ha querido atajar de raíz los rumores que la vinculaban con este conflicto familiar. En primer lugar, ha desmentido cualquier implicación en la publicación del último vídeo en redes sociales de Cayetano Rivera, asegurando que "para nada estaba de acuerdo con que se subiera".

Para finalizar, Tamara Gorro se ha mostrado tajante ante las especulaciones que la señalaban como el detonante del distanciamiento entre Cayetano y Francisco Rivera. Ha recordado que el propio torero ya ha desmentido públicamente esas informaciones. "También se ha dicho que soy la culpable del distanciamiento de los hermanos, cuando el propio Francisco Rivera ha dicho que es mentira. Han dicho que tuvo un flirteo conmigo, pero ¡por favor! ¡qué barbaridad!", ha exclamado indignada. Cansada de las habladurías, ha zanjado el asunto exigiendo respeto: "A mí dejadme en paz, yo estoy saturada, no tengo nada que ver con esto".