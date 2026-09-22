Verónica Hidalgo niega su implicación en los negocios de su pareja después de visitarle en la cárcel: "Nada de lujos"

La ex Miss España rompe el silencio en uno de los tramos más complejos de su vida personal. Tras el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza de su pareja, Juan Andrés González Santos, detenido el pasado abril en el marco de una causa abierta por supuesto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, la modelo ha querido dar la cara y aclarar cómo está afrontando este trance familiar.

A pesar de la gravedad de las pesquisas judiciales, la modelo se muestra rotunda a la hora de respaldar al padre de su hija. Hidalgo ha verificado que ya ha tenido oportunidad de reencontrarse con él entre rejas: "Sí, sí. He ido a verle y he hablado con él sí". Asimismo, mantiene una fe ciega en su absolución y en el trabajo de la defensa: "Por supuesto", contesta al ser preguntada sobre la inocencia del empresario, añadiendo un tajante "Sí, sí" al cuestionarle si confía en que saldrán a la luz evidencias que lo corroboren.

Respecto a las informaciones que sugerían una posible implicación suya en la causa, la ex Miss España asegura no tener constancia alguna de estar bajo la lupa de la justicia: "Que yo sepa no. No lo sé". De igual forma, prefiere desmarcarse de las estrategias legales relativas al entramado financiero: "Yo es que de ahí no te puedo decir nada porque yo no tengo conocimiento de ingresos, de nada de la empresa. Eso lo está llevando el abogado". Según expone, la representación letrada se halla auditando el patrimonio societario para acreditar el origen legal de cada fondo: "Como bien dijo el otro día Jorge Vadía, creo que se llama, se está haciendo un análisis de las cuentas para que se pueda demostrar todo y que todo lo que entra y sale es lícito, nada más".

La modelo ha querido marcar una línea roja definitiva sobre cualquier vínculo societario con su pareja, recordando además los tiempos de su historia en común: "Yo no tengo nada que ver y creo que ya lo habéis mirado por activa, por pasiva, con lupa y no aparezco en ningún lado. O sea, es que yo no tengo nada que ver". Y remata tirando de hemeroteca: "Es su empresa, él la montó en el año 2012 y nosotros nos conocimos en el 21 o sea que es que... y no tengo nada que ver la verdad. Nada. Yo tengo mi trabajo, él tiene el suyo y ya está".

Por último, Hidalgo ha salido al paso de los rumores que apuntaban a un ostentoso día a día previo a la intervención policial: "Ritmo de vida alto por favor. Si llevamos una vida súper humilde y tranquila". Con tono relajado, puntualiza el alcance de sus salidas cotidianas: "Que nos vamos a comer a un restaurante de vez en cuando pues para eso trabajamos. Que nos hacemos una escapadita algún día pues para eso trabajamos, sabes", zanjando la cuestión al afirmar que "nada de lujos ni nada y se puede ver perfectamente" y concluyendo que "somos dos trabajadores y llevamos una vida bastante normal".

De momento, el futuro a corto plazo sigue condicionado por los tiempos que marque el juzgado: "Pues no sabemos nada la verdad. Es que los tiempos no los marcamos nosotros, ya lo sabes", concluye Hidalgo, a la espera de nuevos avances en el procedimiento.