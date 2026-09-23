Brad Pitt triunfa en San Sebastián entre guiños a su pareja, Inés de Ramón, y recuerdos de sus "días más oscuros"

Brad Pitt ha sido la gran estrella de la jornada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde ha presentado su nueva película, Heart of the Beast (En el corazón de la bestia). El actor de 62 años ha reaparecido ante los medios con una actitud muy cercana para hablar de este thriller de supervivencia, pero también para reflexionar sobre aspectos personales de su vida. Pitt ha reconocido que en sus "días más oscuros", hablar "abiertamente" sobre sus problemas con sus familiares y amigos más cercanos "lo fue todo".

Estas declaraciones cobran un significado especial teniendo en cuenta los complicados años que ha atravesado tras su polémico divorcio de Angelina Jolie (quien también visitó el certamen donostiarra el año pasado) y el distanciamiento con varios de sus hijos, quienes han optado por quitarse su apellido.

El actor ha explicado el claro paralelismo que ve entre la trama de su nueva película y la realidad: "Es el vínculo entre los dos, la manera en que lucharíamos más por otros de lo que lucharíamos por nosotros mismos, ese tipo de cuidado, amor y lealtad, lo que les mantiene a los dos. Y eso es también cierto en la vida real".

La cinta, que se proyecta fuera de concurso y llega a los cines este viernes 25 de septiembre, es en palabras del intérprete una "historia de supervivencia -ha explicado-, pero sobretodo una historia sobre lo que nos conecta a los unos con los otros". En este sentido, ha lanzado una pregunta al público: "¿Por qué no cuidamos a la gente que nos rodea? -se ha preguntado el actor- Si todo el mundo lo hiciera ese sería un buen punto de partida", ha comentado haciendo lo que parece una clara referencia a su vida.

"Ante un desafío, lo que hay que hacer es concentrarse en el siguiente paso"

Brad Pitt comparte prácticamente la totalidad del metraje con los paisajes naturales y con el perro Uber (Odin en la ficción). Durante la rueda de prensa se ha mostrado distendido y bromista sobre el protagonismo de su compañero canino: "En algunas escenas Uber está mejor que yo, pero ya sabíamos que eso iba a pasar".

El actor ha asegurado que "pasar un día con un perro hace que la vida sea mejor" y ha recordado entre risas cómo fue el proceso de trabajo durante el rodaje: "Tenía que hacer de actor y de entrenador -ha recordado- y siempre llevaba algo de pollo en el bolsillo para él".

Sobre los personajes, ha destacado que la historia busca reflejar las secuelas invisibles del combate: "Queríamos mostrar que los militares que regresan de la guerra no solo tienen dolores físicos, también morales y psicológicos porque han sufrido cosas horribles". Para afrontar cualquier problema, el actor tiene clara la receta: "ante un desafío, lo que hay que hacer es concentrarse en el siguiente paso y en los logros positivos". Declaraciones que también parece hacer referencia a su vida personal.

Turismo por Donostia junto a su novia

En su papel de productor, Pitt ha comentado los cambios que vive el sector cinematográfico, asegurando que le gustan las oportunidades que ofrece el streaming, aunque reconoce las dificultades del cine de presupuesto medio. No obstante, confía en el futuro porque "las nuevas herramientas están bajando los precios y eso va a facilitar que se puedan rodar".

Más allá de lo profesional, el actor está disfrutando de unos días de descanso en San Sebastián junto a su pareja, Inés de Ramón. Alojados en el hotel María Cristina desde el pasado domingo, se han dejado ver muy sonrientes firmando autógrafos y fotografiándose con los fans.

A diferencia de su última visita en 2009, marcada por la lluvia, esta vez ha podido disfrutar del buen tiempo. "El lunes fue maravilloso -ha confesado-. Fue un día de playa y arte porque pude ir a ver la obra del escultor Chillida, que es mi favorito. Además he comido muy bien". Un recorrido con el que pudo recargar pilas después de su apretada agenda de actor.