Daniella Bustamante acapara los flashes en su primer posado oficial sin sus padres

La madrileña plaza de toros de Las Ventas se ha vestido de gala este martes para acoger la segunda edición de los Premios GEN ¡H! organizados por la revista ¡Hola!, y que tienen como objetivo reconocer la labor de jóvenes rostros conocidos que destacan por su impacto social, su trabajo y sus logros, proyectándose como las figuras que escribirán los próximos capítulos de la cultura y la sociedad en nuestro país.

Entre las celebridades que desfilaron por la alfombra roja, destacó Daniella Bustamante. La hija del cantante David Bustamante y la actriz Paula Echevarría acaparó todos los flashes al protagonizar su primer posado oficial en solitario, sin la compañía ni la protección habitual de sus progenitores en este tipo de convocatorias.

La joven, que recientemente alcanzó la mayoría de edad, optó por un diseño de color rojo firmado por la marca Miphai, con escote palabra de honor y cuerpo entallado a base de pequeños volantes que realzaba su figura. Completó el atuendo con unas sandalias doradas de tacón, joyas discretas y una llamativa manicura en tono blanco.

Este debut mediático se produce apenas unos días después de su llamativa aparición pública junto a su madre y a la cantante Shakira, donde caminó hacia el escenario junto a su madre durante el segundo concierto que la artista colombiana ofreció en la capital de España, en el marco de su exitosa gira europea.

A pesar de la naturalidad mostrada ante los fotógrafos, la joven prefirió mantener un perfil prudente frente a los micrófonos, evitando responder a las preguntas de los reporteros y dejando entrever que, por el momento, todavía no se siente completamente preparada para conceder entrevistas en actos tan multitudinarios. Esta actitud reservada coincide plenamente con las declaraciones previas de Paula Echevarría, quien aseguró en su momento que su hija se siente mucho más cómoda alejada de los focos. De hecho, la protagonista ha optado por enfocar su futuro profesional hacia el ámbito empresarial, iniciando sus estudios universitarios en Marketing, desmarcándose de la intención de convertirse en creadora de contenido al uso.

No obstante, su innegable magnetismo en esta velada logró eclipsar a otras figuras destacadas de la crónica social que también se dieron cita en el recinto madrileño. Por la alfombra roja pasaron nombres habituales y reconocidos por el gran público como Victoria Federica, Alba Díaz o Inés García, pareja del futbolista Lamine Yamal.