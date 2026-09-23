De Hendrix a Amy Winehouse: el trágico 'Club de los 27' tras la muerte del hijo de Cindy Crawford

Nacido el 2 de julio de 1999, Gerber comenzó su carrera en el modelaje a los 15 años al firmar con IMG Models y debutó en la pasarela a los 16 para Moschino. Durante su trayectoria trabajó con firmas de renombre internacional como Burberry, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren, destacando también por su participación en un comercial de Pepsi para el Super Bowl en 2018 junto a su madre.

Con su trágico deceso, Gerber se convierte en la última celebridad en ingresar al dramático "Club de los 27".

¿Qué es el Club de los 27?

El Club de los 27, también conocido como 27 Club o Forever 27, es una denominación informal que agrupa a influyentes músicos, principalmente de rock y blues, que fallecieron trágicamente en su vigésimo séptimo año de edad. Aparte de impactar su edad temprana, llama la atención la concentración de talentos; una eterna juventud congelada y pagada a un precio muy alto.

El mito comenzó a gestarse cuando, en un periodo de solo dos años (1969-1971), fallecieron de forma consecutiva Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Aunque la coincidencia venía de tiempo atrás, el concepto se fijó en el imaginario colectivo tras el suicidio de Kurt Cobain en 1994 y se reavivó en 2011 con la muerte de Amy Winehouse.

Se considera que el primero en abrir ese club fue Robert Johnson, fallecido en 1938 a los 27 años, el bluesman conocido como el Rey del Delta Blues.

Jimi Hendrix

"Jimi", revolucionario guitarrista americano, es considerado el más grande e influyente guitarrista eléctrico de la historia del rock. Nacido en el estado de Washington, su infancia estuvo marcada por constantes conflictos familiares, pero su pasión por la música era inigualable.

Tras la negación de su familia, a los 15 años encontró un ukelele en la basura y aprendió a tocar de oído canciones de Elvis Presley. Tras formar parte de varias bandas durante su carrera, finalmente creó su propia banda: Jimmy James and the Blue Flames, pero fue con la banda The Jimi Hendrix Experience donde sacó su primer álbum con éxito: Are You Experienced?

En el 69 se disolvió la banda y creó Band of Gypsys, actuando en Woodstock, donde su versión del himno estadounidense quedó marcada para la historia.

Jimi Hendrix falleció el 18 de septiembre de 1970 por asfixia por vómito a causa de una intoxicación por barbitúricos.

Janis Joplin

Conocida como la Bruja Cósmica, una voz maestra que rompió los moldes. Proveniente de Texas, amante del blues, el gospel y el folk, comenzó cantando en bares locales. Pese a sufrir burlas en su juventud por ser "diferente", logró crecer en la banda Big Brother and the Holding Company en el 66 y luego empezó su carrera como solista, donde su álbum Cheap Thrills fue número 1 en las listas de Billboard.

Era una mujer libre y rebelde, pero libraba en privado una compleja lucha emocional. Janis Joplin luchó contra el abuso del alcohol y la heroína que le afectaron física y emocionalmente hasta el 4 de octubre de 1970, víctima de una sobredosis de heroína a sus 27. Su obra más icónica fue Pearl, lanzado post mortem.

Brian Jones

Desde Inglaterra, amante del jazz y considerado a su temprana edad multiinstrumentista (a su edad adulta ya tocaba más de 50 instrumentos, entre ellos: guitarra, armónica, percusión, teclados, órgano, piano, clavecín, marimba, sitar, dulcimer, koto, vibráfono, flauta dulce, saxofón, theremin, violín y batería), fue miembro fundador de The Rolling Stones en 1962 y guitarrista de acompañamiento.

Participó en más de 20 álbumes de la producción discográfica y en grabaciones para otros artistas y bandas como Los Beatles. Sus problemas constantes con las drogas y su rechazo hacia las canciones que consideraba comerciales originaron una relación tirante entre él y los Stones. Murió el 3 de julio de 1969, a los 27 años, hallado muerto en su piscina a causa de un ataque de asma, enfermedad que sufría desde hacía tiempo.

Jim Morrison

De origen escocés e irlandés, hijo de un piloto militar de la Marina estadounidense, pasó su infancia entre bases militares. Dotado de un alto coeficiente intelectual (149) y apasionado por el cine y la literatura, pero lo que le robó el corazón fue la poesía.

En el 65, junto a sus compañeros en la Universidad de California, fundó la banda The Doors. Sus inicios fueron en un pub local donde noche tras noche realizaban un espectáculo. Jim cantaba de espaldas y eso le llevó al alto consumo de drogas antes de cada concierto.

Su actitud provocadora en el escenario llamaba la atención, lo que le llevó a juicios y casi a una condena. En 1971 se distanció de la banda y, en 1973 The Doors se disolvió.

El 3 de julio de 1971 se encontró sin vida a Jim Morrison. La versión oficial fue un ataque cardíaco, pero el cadáver nunca tuvo autopsia dejando su muerte envuelta en misterio.

Kurt Cobain

Nacido en el estado de Washington, profundamente marcado por el divorcio de sus padres, Kurt Cobain plasmó en sus canciones un tono melancólico, crudo y cargado de inconformismo.

En 1987 fundó Nirvana, banda que debutó con el álbum Bleach, y más adelante con Butch Vig, alcanzando más de 30 millones de copias vendidas. Mientras su carrera despegaba, Cobain enfrentaba achaques de salud crónicos y una severa adicción a la heroína. Pese a rechazar el éxito comercial, fue etiquetado como el "portavoz de la Generación X" al encarnar la alienación juvenil y el desencanto de la época.

Hasta la fecha, el grupo Nirvana ha vendido más de 75 millones de discos en el mundo. Kurt Cobain falleció el 5 de abril de 1994 en su residencia tras quitarse la vida por herida de escopeta con altos niveles de heroína en su organismo.

Amy Winehouse

Amy Winehouse fue la reina del soul británico y una de las voces más icónicas de todos los tiempos. Nacida en los suburbios londinenses, con una trayectoria musical forjada por su fuerte personalidad y rebeldía, llamaron la atención del sello Island Records con el que debutó en 2003 a través de su álbum Frank.

Más tarde llegó Back to Black, el disco más vendido del mundo en 2007. Sin emabrgo, el abrumador peso del éxito, la constante presión y su tormentosa relación con Blake Fielder-Civil, entre otros factores, la llevaron a buscar refugio en el consumo de drogas y alcohol.

Tras varios altibajos y varios ingresos en clínicas de rehabilitación, Amy Winehouse fue hallada sin vida en su domicilio el 23 de julio de 2011. Su fallecimiento es atribuido a una intoxicación etílica tras un periodo de abstinencia.