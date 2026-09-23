Dos bodas y una ruptura: Filiberto de Saboya soltero de nuevo

La pareja más sorprendente de la temporada pasada, la que formaban Adriana Abascal y Filiberto de Saboya, se ha roto. Semana asegura en páginas interiores que el príncipe sin trono y la mexicana han terminado su relación, sin mayores explicaciones. Hacía tiempo que no se les veíaba juntos e incluso hace sólo unos días Filiberto negó la ruptura en los Premios Escaparate. Pero la exclusiva que publicó Semana a finales del mes de junio en la que veíamos al italiano paseando con una joven en Milán hizo saltar las alarmas. Él argumentó que era la relaciones públicas de la editorial en la que ha escrito su último libro, dedicado a su abuela.

Meses después, la pareja no ha hecho ninguna aparición conjunta. Han pasado el verano separados, ella entre España y Portugal, él en la casa familiar en la isla de Cavallo, entre Córcega y Cerdeña. Apunta la revista que Adriana no admitía que Filiberto todavía no se haya divorciado legalmente de su exmujer, Clotilde Courau, de la que lleva separado desde 2021.

Adriana y Filiberto comenzaron a salir en 2025 y dieron a conocer su relación en un desfile de moda flamenca en Sevilla. Tal y como publicó en exclusiva Libertad Digital, les unió la aplicación Raya, una especie de Tinder para personas pudientes. Por cierto: Esther Doña ha negado en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico que tenga algo que ver con el italiano o con la ruptura.

Isabel Pantoja sonríe de nuevo

Isabel Pantoja ocupa un recuadrito de la portada de Semana con un potente titular: "Vuelve a sonreír". La cantante ha sido retratada en la isla de La Palma paseando por las zonas afectadas por el volcán, de la mano de su hermano Agustín, y sin la presencia cercana de su hijo Kiko o de la novia de éste, Lola García, que es su nueva compañera de escenario.

Recuerda Semana que en breve Isabel tiene previsto hacer un anuncio relacionado con su carrera musical. De momento ha anunciado en sus redes sociales una desconexión y una misteriosa cuenta atrás.

Hola se queda con las mejores fotos de la boda de la hija de Paz Padilla

Anna Padilla, la hija de Paz que antes firmaba con su apellido paterno (Ferrer), se ha casado este fin de semana en Zahara de los Atunes con su novio de (casi) toda la vida.

Aunque no ha habido restricción de móviles o fotógrafos e incluso los novios habilitaron una página en Instagram para que los curiosos cotillearan y los influencers se desahogaran, Hola tiene una docena de imágenes exclusivas. Hablando de influencers: cada vez se hace más complicado identificarlos a todos, alabo a Hola por este mérito.

Entre las caras conocidas sí está la de José Luis Rodríguez, alias el Turronero, amigo íntimo de la humorista e invitado estrella. El empresario es más noticia estos días, seguramente muy a su pesar, por su pasado oscuro en los tribunales con María José Campanario que por sus hazañas caritativas.

Harry de Inglaterra concede a Hola su primera entrevista tras su retorno al Reino Unido

Hola ha hablado en exclusiva con el príncipe Harry tras su regreso sorpresa a la tierra en la que nació.

Es la primera vez que concede una entrevista desde que se mudó al Reino Unido el pasado 26 de agosto. Hello, la edición inglesa de la publicación, aprovechó su paso por los Juegos Invictus para charlar con él. El príncipe reconoce que "Las dos últimas semanas han sido intensas... Pero, ya saben, estamos trabajando a pleno rendimiento. Los niños están en el colegio. Estamos contentos. Es fantástico estar de vuelta en suelo británico".

Juan Carlos I homenajeado otra vez en Francia por su biografía

Juan Carlos I de España comparte portada en Hola con Paz Padilla. El monarca ha sido galardonado en Francia con el Saint-Simon, y allá que ha viajado con su hija la infanta Elena, sus nietas Vickyfede e Irene Urdangarín, y su inseparable Laurence Debray, coautora del relato. La escritora esta vez iba acompañada de su marido.

La revista publica varias fotos del acto, al que también acudieron el marido de la fallecida Tatiana Radziwill, amiga íntimo de la reina Sofía, o María Zurita. Se desconoce a qué va a dedicar los 5.000 euros con los que está dotado el premio.

Cóctel de noticias

Brad Pitt da su lugar a Inés Ramón. Tras años de relación, el actor por fin se pasea con su novia por las alfombras rojas. Inés es de origen español.

Cindy Crawford y Randy Gerber, devastados por la muerte de su hijo Presley. Todas las revistas hablan del fatídico fallecimiento, provocado por las drogas.

Guillermo Creuheras, el hijo de José Creuheras, el presidente de Atresmedia y el Grupo Planeta, se ha casado con Natalia Pujol en una ceremonia a la que no han faltado los presentadores y autores más destacados del conglomerado mediático. Sonsoles Ónega, Cruz Sánchez de Lara, Vicente Vallés con Ángeles Blanco, Matías Prats o Roberto Brasero han sido algunos de los invitados.