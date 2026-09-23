El calvario de Verónica Hidalgo: su marido acosado en la cárcel y cuentas bloqueadas

La ex Miss España rompe a llorar al desvelar que ha tenido que pedir ayuda financiera a sus suegros por el bloqueo judicial de sus cuentas, mientras defiende firmemente la inocencia de su pareja.

Seis meses después del ingreso en prisión preventiva de su marido, Juan Andrés González Santos, investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, Verónica Hidalgo ha decidido romper su silencio público. Rota en lágrimas, la ex Miss España 2005 se sentó este martes en el plató del programa Y Ahora Sonsoles para sincerarse sobre el delicado trance personal y financiero que atraviesa tras la detención del padre de su hija Leandra. La modelo confesó que, con la única excepción del fallecimiento de su padre, estos están siendo los peores seis meses de su vida, admitiendo que dar el paso de visibilizar su situación ante las cámaras le ha supuesto un importante alivio emocional: "Es como una terapia esto".

Confianza ciega en su pareja y tensión en el penal

A pesar de la trascendencia de las acusaciones judiciales, la modelo mantiene una confianza plena en la inocencia de su esposo y en el avance de la justicia, remarcando que en su domicilio jamás han manejado grandes sumas de dinero y que llevaban una rutina de trabajadores normales. Aunque reconoce que él ha podido cometer fallos, sostiene tajantemente que "está pagando por algo que no le corresponde". Paralelamente, Hidalgo visibilizó la dura convivencia que afronta González Santos en el centro penitenciario, donde se encuentra "al límite" en el plano psicológico y sufre insultos por parte de otros reclusos, quienes le apodan el Famosillo. Pese al evidente desgaste físico y los nervios, la modelo acude a visitarle semanalmente y mantiene los vis a vis mensuales con su hija pequeña, confiando en que la instrucción progrese pronto para que su marido pueda quedar en libertad y pasar las próximas Navidades en familia.

Asfixia financiera y apoyo familiar

Al varapalo anímico se le suma un severo ahogo económico. Debido a que las cuentas bancarias del empresario permanecen bloqueadas por orden judicial, la ex Miss España debe afrontar en solitario la totalidad de los gastos del hogar. Aunque continúa trabajando a través de sus redes sociales y siempre se ha definido como una persona muy hormiguita con sus ahorros, los ingresos actuales no alcanzan para cubrir la suma de los costes que antes compartían. Ante esta insostenible tesitura, la modelo se ha visto obligada a solicitar auxilio económico tanto a su propia familia como a sus suegros para sostener las necesidades cotidianas y garantizar la atención de su hija.