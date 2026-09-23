El romántico guiño de Inés García a Lamine Yamal en los premios GEN ¡H!: 'Me enseñó a creer en mí'

La popularidad de Inés García en las redes sociales ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos meses. Con 4,7 millones de seguidores en Instagram, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido con mayor proyección en España. Este rápido ascenso mediático, impulsado inicialmente por su constante apoyo a la selección nacional y al futbolista Lamine Yamal durante las recientes competiciones internacionales, no ha pasado inadvertido para el sector de la moda y el estilo de vida. Por ello, la revista ¡Hola! ha querido reconocer su trayectoria otorgándole el premio New Generation Lifestyle, en la segunda edición de los galardones GEN ¡H! que tuvo lugar en Las Ventas en Madrid.

Durante la gala, la joven acaparó buena parte de las miradas de los asistentes y la prensa especializada. Para la ocasión, eligió un ajustado diseño de lentejuelas negras, con escote redondo y tirantes anchos, que reflejaba una imagen muy sofisticada. Al subir al escenario para recoger su reconocimiento, Inés pronunció su discurso marcado por la emoción y la timidez, donde quiso poner en valor a su entorno más cercano, transmitiendo un mensaje de gratitud y ambición profesional, dejando claro que su intención es consolidar su carrera a largo plazo.

"Quiero ser muy breve porque me da mucha vergüenza hablar en público. Lo mío es grabarme en casa, tranquilamente", comenzó. Recordó sus inicios e hizo una mención especial a su madre: "Yo me acuerdo de la Inés de hace unos años; ahí tengo a mi madre y le decía: 'Yo quiero salir en la tele', y me ponía sus tacones". Asimismo, reflexionó sobre el destino y el esfuerzo personal, asegurando que "si es para ti, es para ti, no hay quien te lo quite". Tras agradecer el respaldo inquebrantable de sus padres y hermanos, quiso dedicar unas palabras a Lamine Yamal, destacando la influencia que ha tenido en su desarrollo personal: "Agradezco a mi pareja, que es la que me ha enseñado a creer en mí misma. He llegado aquí y de aquí no me voy".

Esta declaración pública de afecto supone un paso más en la relación que ambos mantienen desde la pasada primavera. Aunque la pareja ha procurado llevar su noviazgo con la mayor discreción posible y alejados, en la medida de lo razonable, del escrutinio mediático, la joven no ocultó su bienestar personal frente a los micrófonos. Al término del evento, y a preguntas de los periodistas sobre su relación, Inés García zanjó cualquier especulación afirmando con rotundidad que se encuentra "súper feliz".