Mediaset confirma los rumores: ya hay fecha para la gran reaparición de Belén Esteban

Mediaset ha confirmado por fin uno de los rumores que sonaban con más fuerza de las últimas semanas: el retorno a sus platós de Belén Esteban, la que durante años fue su gallina de los huevos de oro y figura omnipresente en la parrilla de Telecinco. El grupo ha decidido hacer efectivo este reencuentro el próximo viernes 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas, situando a la popular colaboradora en el centro de un despliegue estelar dentro del espacio De Viernes, conducido por la dupla periodística que forman Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La trascendencia de este acuerdo va mucho más allá de una simple visita televisiva, ya que representa el punto de inflexión definitivo en la estrategia de la cadena desde el fin de Sálvame en junio de 2023, formato que dominó la parrilla durante más de catorce años. Con este movimiento, Mediaset parece dar un paso firme en la paulatina reintegración de los elementos identitarios que históricamente sustentaron su liderazgo de audiencia.

La de Paracuellos sigue de este modo los pasos marcados anteriormente por otros rostros icónicos de la extinta producción, como Terelu Campos, Karmele Marchante o la propia Lydia Lozano, quien precisamente inauguró esta senda de retornos estelares en el mismo plató hace un año.

💥Belén Esteban, protagonista de la gran entrevista de esta semana en ¡De Viernes! en @telecincoes pic.twitter.com/pi9eBB5CMA — Mediaset España (@mediasetcom) September 23, 2026

Por el momento, el grupo audiovisual no ha aclarado si esta comparecencia responde a un compromiso exclusivo de esa noche o si constituye la antesala de su incorporación fija como colaboradora regular a algún espacio de la cadena. Esta decisión probablemente estará supeditada a la respuesta de los espectadores y a las métricas de audiencia que registre la que ya se perfila como una de las entrevistas más esperadas de los últimos meses.

Y es que pese a que en los últimos años la popularidad de Belén Esteban ha ido bajando hasta el punto de que apenas hemos tenido noticias de ella en la prensa del corazón, su figura ha vuelto a estar de actualidad tras el cruce de acusaciones que ha protagonizado con Juls Janeido. Una polémica sobre la que inevitablemente tendrá que pronunciarse en directo. A esto se suma el aliciente de que esta entrevista marca su regreso global a la pequeña pantalla, tras un tiempo alejada del foco de los estudios tras su salida de No Somos Nadie en la cadena TEN y su paso por el concurso gastronómico Top Chef: Dulces y Famosos en Televisión Española. Mediaset consigue así asestar un golpe estratégico de gran calado, rescatando a su personaje más codiciado en el momento más idóneo.