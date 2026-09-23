"Mi hija no tiene ningún papel firmado": Belén Esteban recula en su guerra contra el entorno de Jesulín

La mediática disputa familiar que envuelve al entorno de Jesulín de Ubrique sigue generando titulares. El origen de este último enfrentamiento se remonta al pasado mes de agosto, cuando unas declaraciones sobre el concepto de los conocidos como nepo babies provocaron una airada reacción. Desde aquel momento, el cruce de reproches ha sido constante, aunque la colaboradora de televisión ha querido recalcar en múltiples ocasiones que su verdadera batalla legal y personal siempre ha sido contra el padre de su hija, y no busca iniciar una guerra directa con Julia Janeiro.

Uno de los episodios más comentados recientemente surgió a raíz de unas palabras en las que se afirmaba que la joven, caracterizada siempre por su deseo de mantener un perfil bajo y alejado de los focos, había dado luz verde a su madre para tratar públicamente la nula relación con su progenitor. "Yo siempre he contado mi verdad, que es la verdad. Yo no voy a ir en contra de Julia", añadió, indicando que su hija le había transmitido un claro y rotundo 'mamá, habla'. Esta revelación sorprendió a muchos, dado el férreo anonimato que siempre ha defendido Andrea.

Las dudas no tardaron en aflorar cuando Julia cuestionó de forma pública la existencia de un aval formal para dichas declaraciones. Ante la sugerencia de que pudiera existir una autorización legal, la postura ha tenido que ser matizada para evitar malentendidos mayores. En este sentido, la aludida ha sido tajante al zanjar la cuestión: "Mi hija no tiene ningún papel firmado". De esta manera, queda patente que el consentimiento mencionado anteriormente era de carácter estrictamente verbal y emocional, sin ningún tipo de documento jurídico que lo respalde.

En un intento por rebajar la tensión de las últimas semanas, se ha optado por una postura de mayor prudencia. Frente a la insistencia de los reporteros, la decisión parece ser no alimentar una controversia que involucra a la otra hija del diestro. "Lo vuelvo a decir, no voy a entrar en cosas de Julia", sentenció firmemente, justificando que durante los días previos ya había expresado todo lo que sentía al respecto. Esta contención se produce poco después de que Julia saliera en defensa de sus padres, advirtiendo que, si en algún momento decide dar su propia versión de los hechos, lo hará bajo sus propias condiciones.

Lejos de amedrentarse, Juls ha dejado claro que no piensa guardar un silencio sumiso ante los ataques. Ha lanzado incluso un órdago, invitando a su hermana a que sea ella misma quien se pronuncie si lo considera oportuno para esclarecer la historia. No obstante, ha subrayado que, aunque posee información suficiente para rebatir muchas afirmaciones, prefiere salvaguardar el derecho a la privacidad de la primogénita, respetando que cada individuo es dueño de decidir qué aspectos de su vida comparte con la opinión pública y cuáles reserva para la intimidad.

Para añadir más complejidad al escenario, María José Campanario también ha roto su habitual discreción para posicionarse en este conflicto mediático. Con un mensaje de respaldo incondicional a su hija, celebró el papel que está asumiendo: "Por fin se le ha puesto la corona a mi hija que se le había caído". Lejos de entrar al trapo ante esta evidente provocación, la respuesta recibida ha estado cargada de una fina ironía. "A mí eso me parece estupendo. Otra que le ha ido muy bien", replicó con aparente tranquilidad, demostrando que, por el momento, prefiere no avivar el fuego con nuevos frentes abiertos.