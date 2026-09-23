¿Quién es Inés de Ramón, la ejecutiva de raíces españolas que ha enamorado a Brad Pitt?

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Su historia con Brad Pitt comenzó a forjarse a finales de ese mismo año 2022, dejándose ver juntos por primera vez en citas privadas y celebraciones posteriores a entregas de premios. Con el paso de los meses, las apariciones de la pareja se fueron intensificando, pasando por el Gran Premio de Silverstone y eventos deportivos de alto nivel como el Mundial de fútbol o el torneo de Roland Garros en París.