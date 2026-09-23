¿Quién es Inés de Ramón, la ejecutiva de raíces españolas que ha enamorado a Brad Pitt?
Tras captar todas las miradas derrochando complicidad en eventos de escala internacional, la pareja ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas durante su reciente paso por el Festival de Cine de San Sebastián. Alojados en el emblemático hotel María Cristina, el oscarizado actor y la ejecutiva disfrutan de una relación cada vez más sólida y pública. Pero, ¿quién es realmente la profesional de la moda y el bienestar que ha conquistado al galán de Hollywood?
Nacida el 19 de diciembre de 1992 en Nueva Jersey pero de marcada ascendencia española, Inés de Ramón ha sabido mantener un perfil profesional impecable y discreto, alejado del ruido mediático que rodea a su famosa pareja. Políglota desde una edad temprana, domina fluidamente el español, el inglés, el francés y el alemán, una versatilidad cultural que le ha abierto las puertas a nivel internacional.
Su formación académica se desarrolló en Europa, graduándose en Administración de Empresas por la prestigiosa Universidad de Ginebra, en Suiza. Esta sólida preparación la llevó a enfocar su carrera profesional en el sector del lujo y la alta joyería, donde ha dejado una impronta muy destacada a lo largo de los años.
Antes de ocupar su actual puesto de relevancia, de Ramón sumó experiencia en casas de enorme prestigio como la icónica casa de subastas Christie’s o la firma suiza de alta joyería de Grisogono. Estas etapas consolidaron su visión del mercado y su capacidad para gestionar proyectos de gran alcance internacional.
En la actualidad, ejerce como Directora de Ventas y Relaciones Públicas en la cotizada firma de joyería Anita Ko, con sede en Los Ángeles. La propia compañía ha destacado en diversas ocasiones que la visión estratégica de Inés ha sido un pilar fundamental para la expansión y el posicionamiento de la marca entre la élite norteamericana.
Más allá de los negocios y el diseño de lujo, Inés de Ramón es una apasionada de la salud holística. Cuenta con la certificación oficial como entrenadora de Pilates y yoga, disciplinas desde las que promueve un estilo de vida saludable y equilibrado a través de sus redes sociales.
En el ámbito personal, de Ramón estuvo casada previamente con el actor Paul Wesley, conocido por su papel en la serie The Vampire Diaries. Tras contraer matrimonio en 2019 de manera muy íntima, la pareja decidió tomar caminos separados de forma amistosa a mediados de 2022.
Su historia con Brad Pitt comenzó a forjarse a finales de ese mismo año 2022, dejándose ver juntos por primera vez en citas privadas y celebraciones posteriores a entregas de premios. Con el paso de los meses, las apariciones de la pareja se fueron intensificando, pasando por el Gran Premio de Silverstone y eventos deportivos de alto nivel como el Mundial de fútbol o el torneo de Roland Garros en París.
Uno de los hitos decisivos en su exposición pública llegó en septiembre de 2024, cuando la pareja oficializó su romance posando sobre la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Desde entonces, es habitual verlos compartiendo viajes, planes informales en Nueva York con amigos como Gigi Hadid y Bradley Cooper, y citas donde sus estilismos combinados se convierten en noticia.
En la actualidad, la pareja se encuentra disfrutando de la gastronomía y la cultura vasca durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Mientras Pitt presenta su thriller de supervivencia Heart of the Beast y reflexiona en rueda de prensa sobre la lealtad y el apoyo mutuo, Inés lo acompaña como su mejor apoyo fuera de las salas de proyección.
Manejando el foco informativo con naturalidad y absoluta elegancia, Inés de Ramón ha logrado consolidar una carrera brillante por mérito propio a la vez que acompaña a Brad Pitt en esta nueva y madura etapa vital, reafirmándose como una de las parejas más admiradas del panorama internacional.