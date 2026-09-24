De Felipe VI sin la reina Letizia, a Tamara Falcó: los vips en la inauguración de la temporada del Teatro Real
Felipe Vi presidió en solitario la apertura de la temporada del Teatro Real de Madrid 2026/27, que ha acogido la primera ópera de la temporada "Manon Lescaut" de Giacomo Puccini, que vuelve a representarse en el Real 102 años después. Han sido numerosos los rostros conocidos que tampoco se han querido perder el arranque de la temporada lírica en la capital.
Felipe VI presidió en solitario la inauguración de la nueva temporada 2026/2027 del Teatro Real, ya que la reina Letizia se encontraba en Bruselas en un acto
Tamara Falcó e Iñigo Onieva no se han querido perder el estreno de Manon Lescaut de Puccini en el Teatro Real
Tamara Falcó ha lucido un diseño de su propia colección 'TFP by Tamara Falcó' para Pedro del Hierro, en color rojo teja con escote en uve, manga larga semitransparente ligeramente abullonada con puño elástico fruncido y falda de corte evasé, que ha combinado con sandalias doradas.
Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar a su llegada al Teatro Real
Sofía Palazuelo ha sido una de las mejores vestidas, con un elegante vestido de color azul cielo de inspiración boho-chic con detalles en rojo y sandalias del mismo color.
Manolo Falcó y su mujer Amparo Corsini, que una vez más ha dado una lección de estilo con un diseño de terciopelo gris con bordado floral y flecos en el bajo.
Cristina Valls-Taberner con una elegante falda midi estampada, que combinó con una camisa blanca.
La ex ministra y actual presidenta de la Fundación Abertis, Elena Salgado, con un vestido cóctel negro
Carmen Lomana, muy elegante con un vaporoso vestido de Chanel con la espalda al descubierto.
Esperanza Aguirre acudió al estreno de "Manon Lescaut" acompañada de su marido Fernando Ramírez de Haro
Cristina Cifuentes, con un total look en blanco
La vicepresidenta del Club siglo XXI, Paloma Segrelles con una elegante falda de inspiración mantón de Manila en azul celeste y blanco.
Ana Botella con un colorido conjunto estampado con pantalón y levita larga de inspiración boho.
Cuca Gamarra ha sido otra de las invitadas que ha optado por un vestido estampado en colores vivos.
Marcos de Quinto y su mujer, la soprano Angélica de la Riva