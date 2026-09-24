De Felipe VI sin la reina Letizia, a Tamara Falcó: los vips en la inauguración de la temporada del Teatro Real

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Tamara Falcó ha lucido un diseño de su propia colección 'TFP by Tamara Falcó' para Pedro del Hierro, en color rojo teja con escote en uve, manga larga semitransparente ligeramente abullonada con puño elástico fruncido y falda de corte evasé, que ha combinado con sandalias doradas.