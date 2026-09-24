Fin a la batalla legal de Emilio Gutiérrez Caba: su expareja okupa abandonará la vivienda

El reconocido actor Emilio Gutiérrez Caba y su expareja, la psicóloga Mónica Medina, han puesto fin a un amargo y desgastante periplo judicial que se ha prolongado durante cuatro años y tres meses. El conflicto, centrado en la propiedad y ocupación de una vivienda situada en Madrid, ha quedado zanjado tras la firma de un acuerdo entre ambas partes en los Juzgados, evitando así que el procedimiento continuara hasta una sentencia definitiva. Conforme a lo pactado, Medina abandonará formalmente el inmueble el próximo mes de octubre de 2026, cerrando un litigio que ha dejado profundas secuelas emocionales en su protagonista.

El origen de la disputa se remonta al momento en que Gutiérrez Caba solicitó recuperar el piso que consta legalmente a su nombre, en el cual Medina residía desde hacía aproximadamente dos décadas. La versión de la psicóloga sostenía que el intérprete le había regalado verbalmente la vivienda durante la relación sentimental que mantuvieron en el pasado, una supuesta donación que jamás llegó a formalizarse sobre el papel.

A lo largo de los años, Medina afirmó haber destinado más de 200.000 euros al mantenimiento integral de la propiedad, incluyendo el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las cuotas de la comunidad de propietarios, las facturas de suministros y diversas obras de reforma y mejora. Su defensa legal, encabezada por la abogada Carmen Costa, llegó a plantear la figura de la usucapión, argumentando que su clienta actuó en todo momento con la apariencia pública y el reconocimiento de titular, llegando a participar activamente y a votar en las juntas de vecinos.

Por su parte, Emilio Gutiérrez Caba negó categóricamente desde el inicio que la vivienda hubiese sido un obsequio, defendiendo en todo momento sus derechos de titularidad sobre el inmueble y exigiendo su restitución. Tras años de posturas irreconciliables, Medina optó por aceptar el acuerdo de salida. A pesar del pacto alcanzado, la Justicia no ha entrado a valorar ni a dictar sentencia sobre la veracidad del supuesto regalo inicial.

El desenlace de este largo proceso no ha generado una sensación de triunfo en ninguna de las partes. Al abandonar las dependencias judiciales, Medina expresó su amargura afirmando que se marchaba al destierro y dirigiéndose amargamente a su expareja al lamentar haber confiado en él, no sin antes asegurar que le dejaría el piso en excelentes condiciones. Por su lado, el veterano actor de 83 años manifestó ante los medios que este conflicto le ha arrebatado más de cuatro años de vida que jamás olvidará, remarcando que no se siente satisfecho ni contento, sino simplemente liberado de un proceso que no considera una victoria ni una derrota, sino una dura experiencia vital, advirtiendo asimismo de que se tomarán nuevas medidas si no se cumple íntegramente lo pactado.