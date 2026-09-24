Gabriela Guillén puntualiza, una a una, las denuncias de su niñera

Belén Esteban se sienta mañana en "De Viernes" y regresa a Telecinco tres años después de su cese, para someterse a un tercer grado por parte de sus colaboradores. Lo negaron sus acólitos por activa y por pasiva y ella misma dijo que no le habían llamado de ninguna televisión, pero ahora vemos que no decía toda la verdad.

Tres años después del cierre necesario de Sálvame, Belén regresa a Mediaset por la puerta grande con un cheque al portador que seguramente será jugosísimo y con infinidad de frentes abiertos: desde Jesulín de Ubrique y su absentismo paternal con su hija Andrea, hasta los enfrentamientos a golpe de alcachofa con Julia Janeiro.

¿Cómo ha reaccionado Julia Janeiro? Está tranquila, como así transmite Marta López: "A mí me parece muy bien. Nosotros no vetamos a nadie", apunta como respuesta. A la pregunta de si tiene miedo, responde que no: "Marta, yo solo tengo miedo el primero de cada mes cuando me llega la cuota de autónomo".

Mónica, extrabajadora de Gabriela Guillén, ha denunciado su situación en Y ahora Sonsoles, detallando diferencias económicas entre un pago acordado entre ambas y la remuneración final. La afectada lo ha contado en una entrevista grabada, donde asegura que fue niñera del hijo de Gabriela y la acusa de "engaño laboral" durante los siete meses en los que trabajó para ella.

En declaraciones a la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, Gabriela Guillén tumba el relato de Mónica, donde revela que es una oportunista. Asimismo nos dice que no la contrató porque le dijo que tenía otros trabajos y que iba a terminar. "Me dijo que estaba en otro trabajo y nunca quiso por eso que la contratase". También que no fueron 7 meses sino un total de 3 semanas "Estuvo conmigo porque me lo pidió como favor. Tres semanas. Y mira, lo que quería era esto".

"No necesito niñera. Tengo a mi hermana, a mi hermano y ahora a mi madre"."Lo tenía todo premeditado". Asimismo, nos dice que va a demandarla. "No tengo miedo. Ya no me voy a callar y no me va a tomar el pelo porque está mi integridad".

El entorno de Nuria Hidalgo, la madre del hijo mayor de Omar Montes, ha hablado con la Crónica Rosa después de que saliera a la luz en la revista Semana para reclamar una modificación de la pensión de su hijo mayor y que lleva solicitando desde 2022. Omar presume, además, de ser un tipo de padre que no se acerca a la realidad, que incluso desconoce a los tutores de su hijo.

También cuenta que Nuria está dispuesta a ayudar a Rocío Muñoz con las cuestiones de la demanda de paternidad y esto implica ayudarla a que demuestre con el ADN de los hijos que tienen en común para que Rocío tenga una prueba.

Brad Pitt no se acuerda de Makoke. ¿Te acuerdas de Makoke?" Brad Pitt, al escuchar al periodista Darío Alcázar de "El verano se mueve", le ha pedido que le repitiera la pregunta. Finalmente, la estrella de Hollywood ha contestado que "no me acuerdo de ella". La colaboradora de televisión, en más de una ocasión, ha relatado que mantuvo un romance con el actor en 1997.