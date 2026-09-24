Julia Janeiro responde al regreso de Belén Esteban a Mediaset: "No tengo miedo a nada"

El esperado regreso de Belén Esteban a la cadena que fue su casa durante más de dos décadas ya es oficial. Tres años después de la cancelación de Sálvame, Belén vuelve a Mediaset para sentarse como invitada en el plató de ¡De Viernes!. Este movimiento televisivo se produce en un momento de notable tensión pública con Julia Janeiro, lo que ha elevado la expectación ante las posibles revelaciones sobre la nula relación entre el diestro y su primogénita, Andrea Janeiro. Según ha trascendido, esta última, que mantiene una estricta privacidad, habría dado luz verde a su madre para hablar en su nombre.

La noticia no ha tardado en generar reacciones en el entorno familiar del extorero. La propia Julia Janeiro ha sido la primera en pronunciarse ante la inminente reaparición de quien podría convertirse en su principal adversaria televisiva. En una conversación informal con la colaboradora Marta López para El Verano se Mueve, la joven ha asegurado que desconocía por completo el regreso a la pequeña pantalla de la conocida como princesa del pueblo. Lejos de mostrar inquietud, se ha tomado la situación con una actitud "muy divertida" y ha querido dejar clara la postura de su familia: "Nosotros no vetamos a nadie". Con ironía, añadió que su único temor real es el cargo mensual de la cuota de autónomos.

Poco después, las cámaras de Europa Press lograban captar a la joven a las puertas de su casa. Ante las preguntas de los reporteros, mantuvo un tono de absoluta indiferencia frente al próximo movimiento de Belén Esteban. "No vivo con miedo, nunca he vivido con miedo y no tengo miedo para nada", reiteró con firmeza, intentando desviar la atención hacia asuntos de carácter social, como desahucios de personas mayores o la crisis migratoria, argumentando que hay "problemas más importantes hoy en día" que prestar atención a los espacios de la prensa del corazón.

Fiel a la postura de distanciamiento que suele proyectar respecto al mundo del entretenimiento, Juls aseguró que no tiene intención de sintonizar el programa nocturno, alegando que no consume televisión de forma habitual. Asimismo, evitó confirmar cómo han recibido sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, esta inesperada vuelta al foco mediático por parte de Belén Esteban, zanjando rápidamente cualquier cuestión relacionada con el entorno familiar y mostrando una actitud más seria y esquiva que en intervenciones previas.

A pesar de esta pretendida indiferencia, las últimas declaraciones de Juls han dejado un detalle llamativo de cara al futuro. Cuestionada directamente sobre la posibilidad de protagonizar un cara a cara en un plató con la madre de su hermana, su respuesta no fue una negativa categórica. "Yo me veo trabajando ahora mismo, que es lo que estoy haciendo. No lo sé, Dios dirá", concluyó de forma enigmática. Unas palabras que abren la puerta a un hipotético encuentro televisivo que, sin duda, supondría uno de los episodios más seguidos de la crónica social.