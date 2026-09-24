Kiko Rivera entrega a su hermano Fran el legado de Paquirri sin la presencia de Cayetano

Francisco Rivera Ordóñez ha recuperado parte de la herencia material de su padre, Francisco Rivera, alias Paquirri, fallecido el 26 de septiembre de 1984 en la plaza de toros de Pozoblanco. Tras casi cuatro décadas de reclamaciones a Isabel Pantoja, el diestro ha recibido dos cabezas de toro pertenecientes al matador, las cuales permanecían en la finca Cantora antes de su venta por aproximadamente 1,2 millones de euros a un empresario libanés de nacionalidad francesa.

El traspaso de estos objetos familiares fue gestionado directamente por su hermano, Kiko Rivera, quien trasladó las piezas junto a Francisco en una camioneta. Tras la entrega, Fran Rivera hizo público su agradecimiento a través de sus redes sociales destacando el gesto de su hermano: "Gracias, Kiko. Después de años y de perder la ilusión de tener algo de papá, esto dice mucho y muy bueno de ti. Me has tocado el corazón y siempre lo voy a recordar. Estarán en un lugar especial. Papá hoy está más feliz".

El recibimiento de estas pertenencias supone un hito en la disputa familiar sobre los bienes personales del torero. La reclamación de estos enseres la inició Carmen Ordóñez tras la muerte de Paquirri y la continuaron sus hijos al alcanzar la mayoría de edad. Sobre la frustración prolongada durante este proceso, Francisco Rivera ha hablado en múltiples ocasiones: "He llorado mucho. Con mucha impotencia y sin entender nunca el porqué. No perdonaré que una de las penas que tuvo mi madre en su vida fue no haber logrado que sus hijos tuvieran el legado que su padre quería para ellos".

En noviembre de 2020, Francisco y Cayetano Rivera emprendieron acciones legales enviando un requerimiento notarial a Isabel Pantoja para reclamar los trajes de luces y objetos personales guardados en Cantora. La defensa de la tonadillera rechazó la solicitud alegando que el reclamo se basaba en un documento privado de 1987 —cuya validez cuestionó al afirmar no recordar haberlo firmado— y señalando que tales enseres de valor sentimental no figuraban en la escritura oficial de partición de bienes. Ante la falta de avances, los hermanos decidieron aparcar la vía judicial seis meses después.

Por el momento se desconoce si Cayetano Rivera ha recibido también objetos personales de su padre. Kiko Rivera mantiene un vínculo cercano con Cayetano desde que se conocieron en octubre de 1998, relación sobre la que el DJ se pronunció recientemente en el programa De Viernes: "Es un pilar fundamental en mi vida a día de hoy. Es un tipo cojonudo, le quiero mogollón y me está ayudando mucho en mi separación con Irene. Muchísimo". Este gesto por parte de Kiko Rivera marca un punto de inflexión y reabre el diálogo entre los herederos de Paquirri.