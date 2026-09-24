La madre del hijo mayor de Omar Montes ayudará a Rocío Muñoz con las pruebas de ADN

Omar Montes está empezando a formar parte de la larga nómina de padres que ejercen el llamado 'absentismo parental'. En algunos casos consiste en negarse a atender las necesidades de sus vástagos. En otros, la negativa pasa por no querer asumir su paternidad, incluso por la vía genética. El cantante cumple las dos con dos de sus tres hijos.

En mayo de 2026, Rocío Martín Muñoz, enfermera estética y empresaria con clínica en Madrid, contó que estaba esperando un hijo de Omar Montes. La gestación no era fruto de una noche de pasión, sino de muchas: la relación venía de meses atrás. Se daba la circunstancia de que por aquel entonces el cantante acababa de ser padre de una criatura, un niño llamado Ismael, con otra mujer, Lola, reconocida tiktoker.

En diciembre, Rocío dio a luz a un bebé sano cuyo nombre empieza por D. y cuyo anonimato quiere preservar. Durante todos estos meses, ha denunciado el acoso que ha sufrido, presuntamente, por parte de los acólitos de Omar Montes. Un escuadrón de fans, familiares y enviados especiales que habrían llegado incluso a comportarse con ella como matones. Rocío ha denunciado (ante las autoridades pertinentes y con las consiguientes pruebas) que la habrían 'invitado' a interrumpir su embarazo y que las amenazas durante la gestación han sido constantes, hasta el punto de que incluso ha recibido visitas en su centro de estética de personas que se hacían pasar por agentes de los servicios secretos para amedrentarla.

Pero Rocío no es la única damnificada por haber tenido (en su caso, todavía supuestamente) un hijo con Omar Montes. El artista es padre de dos varones más. El mayor, llamado también Omar, es un adolescente cuya madre ha recurrido a los tribunales para reclamar los derechos de su hijo.

El padre ausente

La revista Semana destapó hace quince días que Nuria Hidalgo, la madre de Omar Júnior, había solicitado una revisión de las medidas de manutención de su hijo. Unas fotografías en la puerta de un Juzgado de Familia de Madrid confirmaban que se produjo una vista en la que se trató de llegar a una solución. Según la revista, Nuria pedía que la cantidad abonada por Omar Montes a su hijo, 450 euros mensuales, se adaptase a las demandas del menor y se equiparase a las prebendas de las que disfruta su otro hijo, el que sí ha reconocido y vive con él.

Para ello, presentó años de declaraciones de bienes que demuestran que el cantante ha llegado a ingresar dos millones de euros en su último ejercicio fiscal. Nada que ver con la cifra que ganaba cuando llegaron hace años al primer acuerdo y él no vivía de la música.

Desde 2022, Nuria reclama lo que cree que su hijo merece. Conoció a Omar cuando tenía apenas 14 años y su relación se rompió poco después de nacer el bebé, cuando ella tenía 21. Desde entonces ha criado a su hijo prácticamente sola. Ella tiene la custodia del chaval, que Omar nunca ha reclamado, y se gana la vida como azafata de vuelo, una profesión para la que se ha preparado cuando ya era madre. Cuentan personas cercanas a ella que durante todo este tiempo ha afrontado la maternidad sin la ayuda de Omar o de su familia, esa que tanto presume de estar siempre apoyando al cantante.

Hidalgo quiere que su hijo viva con las mismas comodidades que el otro hijo (reconocido) de Montes, que presume en sus redes sociales de disfrutar de coches de lujo, residir en una mansión en Montepríncipe o repartir dinero entre los más necesitados. Ya ni siquiera reclama atención en lo emocional o el trato que debería dispensar un progenitor, a pesar de que el artista presume de buena relación con su hijo. Un niño que ha tenido que vivir las consecuencias de un padre que ha llegado a presumir en televisión de haber robado pañales para él, algo que, además de ser falso, le trajo serios problemas escolares. "Ha pagado un precio elevado por ser el hijo de Omar", dicen los que le conocen.

Durante estos años Omar no ha sido precisamente un padre ejemplar, señala el entorno de Nuria. Su contacto es limitado, pasa semanas sin verle. No es un habitual en la puerta del colegio, en las tutorías escolares o en los partidos de fútbol de fin de semana con el consiguiente madrugón. Incluso habrían llegado a poner trabas a que su hijo se marchase a estudiar al extranjero por no pagar una parte del curso, ni siquiera el año lectivo completo. No se relaciona con sus abuelos maternos y no recibe esos regalos cuantiosos de los que tanto presume Omar, como ropa o patinetes, un objeto, este último, que el chico no necesita ni usa. En cualquier caso, además, serían regalos voluntarios y no los pagos obligados. Hay que recordar que la Fiscalía haya pedido que los 450 euros pasen a ser 2.000.

Dispuestos a colaborar con el ADN

Omar se enfrenta ahora a otro problema serio: la demanda de paternidad de su hijo pequeño, el que habría tenido con Rocío Martín Muñoz el pasado mes de diciembre. Rocío, pendiente ahora de la crianza del bebé, no ha elevado todavía el tema a la justicia.

Existe además la posibilidad de que Omar se niegue a someterse a las pruebas que determinarían si es el padre de la criatura. Un simple test genético que confirmaría si el pequeño es su hijo. Y que iniciaría la maquinaria necesaria para que se haga cargo de las necesidades económicas del bebé. Las sentimentales son harina de otro costal.

Nos aseguran desde el entorno de Nuria Hidalgo que esta estaría dispuesta a ayudar a Rocío con las pruebas de ADN, ya que su hijo, Omar Júnior, comparte material genético con el bebé. Una ayuda entre hermanos que podría poner en su sitio al cantante.