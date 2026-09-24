Noche accidentada de Tamara Falcó en el Real: de perder un zapato a ser confundida con Chábeli

Tamara Falcó ha asistido este miércoles con su marido, Íñigo Onieva, a la apertura de la temporada 2026/2027 en el Teatro Real, con la representación de Manon Lescaut de Giacomo Puccini.

Una inauguración que ha estado presidida en solitario por el rey Felipe VI, dado que la reina Letizia se encontraba en Bélgica con motivo del Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. A la velada tampoco han querido faltar otras personalidades, como su hermano Manuel Falcó acompañado de su mujer Amparo Corsini, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart o Carmen Lomana, entre otros rostros conocidos.

En esta cita, Tamara ha lucido un favorecedor diseño de su propia colección, TFP by Pedro del Hierro, un vestido en tono teja rojizo de corte imperio, con escote en uve, falda ligeramente evasé y mangas largas semitransparentes con puño cerrado elástico. Para completar este estilismo ha optado por unas sandalias doradas de tacón y un pequeño bolso cuadrado de asa corta en color azul marino.

La marquesa de Griñón se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la noche gracias a una serie de anécdotas. Mientras esperaba su turno para acceder al interior del recinto junto a su marido Íñigo Onieva, una asistente del público la ha confundido con su hermana Chábeli Iglesias, y ha empezado a gritarle "¡Chábeli, Chábeli!". Lejos de molestarse, Tamara se ha tomado la equivocación con mucho sentido del humor, llegando a soltar una carcajada ante la confusión.

A la salida del espectáculo, el matrimonio ha atendido brevemente a los medios de comunicación allí congregados. Al ser preguntada por el reciente 83.º cumpleaños de Julio Iglesias, celebrado el pasado 23 de septiembre, Falcó ha reconocido que no había felicitado al cantante, al que cariñosamente llama "tío Julio", sencillamente porque desconocía que fuera su aniversario. Justo en ese instante de confesiones ante los micrófonos, la marquesa ha vivido un pequeño percance estilístico al perder una de sus sandalias doradas debido al suelo empedrado de los aledaños del teatro. A pesar del tropiezo, Tamara ha demostrado sus tablas y ha caminado algunos pasos completamente descalza sin inmutarse, manteniendo la compostura y la sonrisa en todo momento.

Durante este lapso, ha aprovechado para confirmar la inmensa alegría que vive la familia por el nacimiento de su nuevo sobrino, el primer hijo en común de su cuñada Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams. "Todos muy contentos", ha expresado la marquesa ante los reporteros, justo antes de recuperar su zapato y dar por finalizada la noche.