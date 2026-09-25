Aldara, la hermana de Tamara Falcó que ha organizado la charla que ha puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez no pensaba ni por asomo que en la conferencia que ha ofrecido en la madrugada de este viernes en la Universidad de Harvard fuese a terminar convirtiéndose en un cuestionario incómodo en el que no han faltado preguntas sobre la corrupción en España; los casos en los que están envueltos su esposa, Begoña Gómez, y su hermano; el caso Pegasus, o la posición de nuestro país en lo relativo a Venezuela o el Sáhara y el hackeo de Marruecos.

Entre los asistentes, había un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad que no le han tenido miedo al presidente del Gobierno español. Ya hay analistas políticos que definen el momento como "la entrevista más incómoda de Pedro Sánchez en los últimos meses". Las de TVE o La Sexta fueron prácticamente una pasada de mano con el lomo que no llegó a comprometerle como el momento que hemos vivido en el famoso campus.

Se da la circunstancia de que una de las estudiantes que ha organizado el Foro es Aldara Falcó, la benjamina de la familia y hermanastra de la popular Tamara Falcó. Apenas conocida y completamente ajena al ojo público, en las escasas referencias en prensa que encontramos sobre ella el titular suele hacer referencia a "la hermana superdotada" de Tamara. No concede entrevistas y dicen que incluso rechazó acudir al baile de debutantes de París en el que las hijas de los más adinerados pasean el palmito. Y eso que en su familia podrían competir por ver quién es más famoso.

Nacida en Madrid en 1997, sus padres son Fátima de la Cierva, marquesa de la Poza, y el difunto marqués de Griñón, Carlos Falcó. Del matrimonio del aristócrata con Fátima, el tercero de su trayectoria, nació otro hijo, Duarte.

A pesar de su origen, Aldara ha conseguido mantener su vida lejos de los medios de comunicación, ya sean rosas o de color salmón. De ella dicen que ha sido siempre una alumna ejemplar que estudió una doble licenciatura de Matemáticas y Filosofía en la Universidad de Viena. Habla siete idiomas (español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano, y nociones básicas de catalán) y ha vivido en varios países trabajando en proyectos de diversa índole en Brasil o Canadá, o ha realizado prácticas en la Comisión Europea.

Recientemente fue admitida en la Harvard Kennedy School, universidad en la que inició en 2025 un máster en Políticas Públicas.