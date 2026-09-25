Lidia Torrent y Jaime Astrain, en plenos preparativos de su boda

El pasado junio la pareja anunció que se casaban, después de llevar 7 años juntos, y una hija en común que tiene 4 años. Se llama como su abuela, Elsa. Hay que recordar que Lidia Torrent Anka es hija de Elsa Anka. Según los protagonistas, no hay fecha cerrada; de momento será en 2027 en Madrid, no en Barcelona, de donde es la novia, ni tampoco en Almería, la tierra de Jaime.

No hay por el momento muchos detalles; según Lidia, no tiene nada claro de cómo va a ser su vestido. "Sí tengo claro que será blanco, verme así se me hace un mundo, es posible que utilice dos looks nupciales. Lo estamos preparando todo con mucho cariño, y vamos a tener la ayuda de una wedding planner, porque para nosotros es un mundo totalmente desconocido". Así lo explicaron los novios.

El futuro marido tuvo unas palabras muy cariñosas para la madre de su hija. "Soy un privilegiado por casarme con Lidia porque vosotros la conocéis por fuera, pero es más diosa todavía por dentro".