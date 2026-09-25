El romántico "sí, quiero" de Damiano David y Dove Cameron en una exclusiva boda en la Toscana

El que fuera líder del grupo Måneskin Damiano David y la actriz y cantante estadounidense Dove Cameron se han dado el "sí, quiero" este jueves en la localidad italiana de Montalcino, uno de los rincones más exclusivos y espectaculares de la Toscana.

Según los medios italianos, el enlace civil tuvo lugar en el histórico Palazzo Comunale, sede del Ayuntamiento, situado en la Piazza del Popolo. Ha sido una ceremonia oficiada por el alcalde de la localidad, Silvio Franceschelli. Una vez concluida la ceremonia, la celebración ha tenido lugar en el Rosewood Castiglion del Bosco, un exclusivo resort de lujo situado en plena Val d'Orcia. Asimismo, los medios señalan que la encargada de organizar la ceremonia ha sido la wedding planner más famosa de Italia, Alessandra Grillo, responsable de las bodas de Chiara Ferragni y Fedez en 2018 o la de Dua Lipa y Callum Turner.

Para su boda, Dove Cameron ha elegido un diseño de dos piezas de Valentino con pantalón fluido con cinturón a juego, chaqueta cruzada con camisa semitransparente y capa en color blanco. Ha optado por lucir su melena negra al natural, y como ramo de novia, ha elegido tres calas blancas de tallo largo. Para la celebración posterior, Dove ha elegido un diseño de Roberto Cavalli.

Por su parte, Damiano David ha lucido un traje con blazer cruzado y pantalón recto en color crema, con una camisa beige y foulard satinado al cuello.

Damiano y Dove se conocieron en 2022 durante los MTV Video Music Awards, aunque no comenzaron su relación hasta 2023. Fueron fotografiados juntos a principios de 2024 sobre la alfombra roja de la gala previa a los Grammy y el 6 de enero de 2026 a través de un post en Instagram anunciaron su compromiso, con un carrusel de imágenes en las que ambos lucen anillos de compromiso creados por Alessandro Bernini, una marca de alta joyería italiana.