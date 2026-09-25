Omar Montes rompe su silencio por la manutención de 2.000 euros a su hijo: "Hacen lo que les da la gana conmigo"

Omar Montes se ha pronunciado por primera vez ante las cámaras después de que un juez haya fijado en 2.000 euros mensuales la pensión de manutención que debe abonar a su hijo Omar Júnior. Una cantidad que, según ha explicado el cantante, prefería destinar de otra manera.

"Yo prefería ingresarle, en vez de 2.000 a la madre, 3.000 a él en un fondo común, ahí para que, cuando él tenga 18 años, que lo saque y ahí tenga más pasta", ha contado el artista. "Parece que prefiere que los 2.000 se los ingrese a ella en vez de los 3.000 al niño, raro me parece, pero...", ha añadido.

La resolución judicial llega después de que Nuria Hidalgo, madre de Omar Júnior, solicitara una revisión de las condiciones económicas establecidas para el menor. Tal y como publicó Semana, la expareja de Montes acudió a los Juzgados de Familia de Madrid para abordar una modificación de la pensión, que hasta ahora se situaba en 450 euros mensuales.

La petición buscaba adaptar esa cantidad a las necesidades actuales del niño y equiparar sus condiciones a las de su hermano, el hijo que el cantante ha reconocido y que convive con él. Para respaldar su solicitud, Hidalgo presentó documentación económica de varios años, con declaraciones de bienes que reflejaban que Montes había llegado a ingresar dos millones de euros en su último ejercicio fiscal. Una situación muy distinta a la que atravesaba el artista cuando se estableció la primera pensión, antes de que su carrera musical despegara.

Preguntado por si ha tratado de negociar las condiciones de la sentencia, Montes ha defendido que su intención era garantizar el futuro económico de su hijo mediante una fórmula diferente a la fijada por el juez. "Claro, yo quiero ingresárselo a mi hijo en una cuenta para que, cuando sea mayor, él tenga para comer, tenga sus cosas", ha explicado. "Yo le puedo dar a ella lo que le estaba dando, que eran 600 euros, y en vez de ingresarle los 2.000, pues lo otro que resta, en una cuenta para el niño", ha señalado.

Una propuesta que, según su versión, tampoco ha prosperado. "Pero no, no, quiere todo para ella. Pues no sé qué voy a hacer, si hacen lo que les da la gana conmigo", ha concluido.