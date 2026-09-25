Tenso reencuentro entre Isa Pantoja y Alma Bollo en 'Supervivientes': "Hemos sido primas, no amigas"

La relación familiar que unió durante años a Isa Pantoja y Alma Bollo parece haber llegado a un punto de no retorno. Durante su infancia y adolescencia, ambas compartieron un vínculo muy estrecho, propiciado por la profunda amistad y lazos familiares que entonces mantenían Isabel Pantoja y Raquel Bollo y a sus hijos. Sin embargo, esta armonía se quebró de manera definitiva en el año 2023. El detonante fue la participación de la influencer y su hermano, Manuel Cortés, en Supervivientes, donde protagonizaron ásperos enfrentamientos con Asraf Beno, actual marido de Isa. Aquellas discusiones marcaron un antes y un después, provocando un distanciamiento absoluto entre las primas.

El azar televisivo ha querido que Alma y Asraf vuelvan a coincidir en la pequeña pantalla, esta vez en la edición de Supervivientes All Stars 3. No obstante, esta nueva convivencia en Honduras ha sido sumamente breve. Apenas setenta y dos horas después del arranque del concurso, Alma se vio obligada a abandonar el programa por prescripción médica, aquejada de una severa lesión en las cervicales. Tras regresar a España y guardar una semana de reposo absoluto, reapareció este jueves en el plató de Telecinco, donde se produjo el esperado reencuentro en directo con la hija de la tonadillera.

Lejos de aprovechar la ocasión para limar asperezas, la actitud de ambas evidenció que la herida sigue abierta. Tanto delante de los focos como en los pasillos de la cadena, se mostraron extremadamente frías y distantes. Beatriz Trapote reveló que, momentos antes de que comenzara la emisión, ambas coincidieron en la sala de maquillaje y ni siquiera llegaron a dirigirse la palabra, dejando patente que no existe intención alguna de reconciliación por ninguna de las dos partes.

La tensión alcanzó su punto álgido durante la gala cuando Jorge Javier Vázquez se dirigió a Alma para preguntarle directamente por Isa Pantoja. Con un semblante muy serio, la exconcursante fue tajante a la hora de definir su vínculo actual: "Hemos sido primas, no amigas". Con esta contundente afirmación, marcaba una clara línea divisoria, desmintiendo la imagen de inseparables que habían proyectado durante sus años de juventud y cerrando la puerta a recuperar la complicidad del pasado.

Por su parte, Isa fue notablemente más templada. Evitando alimentar la controversia, reconoció que aún guarda cariño a la hija de Raquel Bollo por los recuerdos compartidos. En un gesto conciliador, le trasladó su apoyo tras el prematuro final de su aventura televisiva: "Lo que te ha pasado no se lo deseo a nadie y menos a ti. Es una faena haberte tenido que ir de esa manera y deseo que te recuperes pronto". Esta contención llega en un momento de gran vulnerabilidad personal para Isa, quien recientemente ha hecho público que atraviesa un episodio de depresión, motivado por los renovados desdenes de su madre, que ha vuelto a desaparecer de su vida tras un breve acercamiento el pasado mes de mayo.